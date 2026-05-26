Bamonti: “Atto vile e preoccupante, solidarietà ai Cassitta e agli altri coinvolti”

ALGHERO – “Esprimo la più sincera solidarietà a Marco e Claudio Cassitta, a Riccardo Manca, a tutte le persone coinvolte nel grave episodio avvenuto questa notte ad Alghero.

Un gesto vile e ignobile che colpisce non solo dei lavoratori e delle famiglie, ma l’intera comunità algherese. Atti intimidatori e violenti non possono e non devono trovare spazio nella nostra città.

Alghero è da sempre terra di accoglienza, civiltà, lavoro e pace. Per questo è fondamentale che istituzioni, cittadini e forze sane del territorio restino uniti nel condannare con fermezza ogni forma di violenza e criminalità.

Confido nel lavoro delle forze dell’ordine affinché venga fatta piena luce sull’accaduto e individuati al più presto i responsabili.

Alla città serve serenità, sicurezza e fiducia nel futuro. Nessuno deve sentirsi solo davanti a simili episodi”.

Alberto Bamonti consigliere comunale

Nella foto i mezzi bruciati questa notte