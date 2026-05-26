“Attentato incendiari, basta minimizzare: Alghero dice basta”

ALGHERO – “Esprimiamo piena solidarietà e vicinanza agli imprenditori e agli artigiani colpiti dal grave incendio che questa notte ha distrutto diversi mezzi da lavoro nell’area del parcheggio davanti al campo Don Bosco». Fratelli d’Italia Alghero interviene dopo il rogo che ha avuto luogo stanotte e che ha distrutto, fra gli altri, mezzi riconducibili a imprenditori locali.

«Parliamo di famiglie e attività colpite direttamente. Un nuovo episodio gravissimo, sul quale auspichiamo venga fatta piena chiarezza al più presto da parte delle autorità competenti».

Per Fratelli d’Italia «Alghero deve reagire in modo fermo e unito, senza minimizzare l’ennesimo episodio che colpisce la comunità. È un errore continuare a sottovalutare questi episodi che da tempo si ripetono in città».

«Certamente un ringraziamento va alle forze dell’ordine e ai Vigili del Fuoco per il lavoro svolto – conclude FdI. Ora però chiediamo che tutte le istituzioni mantengano alta l’attenzione sulla sicurezza del territorio prendendo l’iniziativa. Chi pensa di intimidire gli algheresi deve sapere che troverà davanti una città unita e pronta a reagire senza alcuna paura».