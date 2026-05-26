Attentato incendiario, condanna del Pd: “vicinanza ai coinvolti e impegno sulla sicurezza”

ALGHERO – “La comunità dei democratici, dirigenti, iscritti e rappresentanti istituzionali del Partito Democratico di Alghero esprime ferma condanna per il grave episodio verificatosi in via De Curtis, che ha coinvolto persone e attività della nostra città causando danni e forte preoccupazione. Esprimiamo piena solidarietà e vicinanza a Marco e Claudio Cassitta, a Riccardo Manca e alle attività coinvolte, colpite da un fatto grave che produce conseguenze concrete per chi lavora e vive quotidianamente il nostro territorio. Nel rispetto del lavoro delle forze dell’ordine e degli organi competenti, ai quali spetta accertare dinamica e responsabilità dell’accaduto, riteniamo necessario mantenere alta l’attenzione su episodi che incidono sul clima di sicurezza e serenità della comunità algherese. Il gruppo consiliare del Partito Democratico di Alghero conferma il proprio impegno nel seguire con la massima attenzione questi avvenimenti criminosi e nel sostenere l’azione di governo della città, supportando tutte le iniziative utili a rafforzare prevenzione, presidio del territorio e strumenti di contrasto a fenomeni di questo tipo. Su fatti come questo è necessario un lavoro costante e condiviso delle istituzioni, mantenendo alta l’attenzione e accompagnando con serietà ogni azione utile a garantire sicurezza e tutela della comunità”.

Partito Democratico Alghero