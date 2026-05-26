“Camper ad Alghero, situazione fuori controllo: urgono maggiori controlli”

ALGHERO – I consiglieri comunali di Forza Italia Marco Tedde, Antonello Peru, Lina Bardino e Nina Ansini denunciano con forza la situazione ormai fuori controllo legata alla presenza incontrollata di camper nell’area portuale e in alcuni dei punti più delicati e prestigiosi della costa cittadina, con particolare riferimento alla zona di Calabona.

«Negli ultimi giorni — dichiarano gli esponenti azzurri — si è assistito alla presenza stabile di camper parcheggiati con tavolini, sedie, verande improvvisate, panni stesi e occupazioni di fatto che configurano veri e propri casi di campeggio abusivo. Aggravati da “scarichi” incontrollati. Una situazione non più tollerabile che, oltre a violare la normativa vigente, provoca disagi, malumori e restituisce un’immagine indecorosa della città e del suo waterfront.»

Secondo i consiglieri di Forza Italia, il fenomeno sta assumendo proporzioni preoccupanti anche sotto il profilo ambientale e igienico-sanitario.

«Il porto, Calabona e altri luoghi di pregio rischiano di trasformarsi in aree caotiche e degradate. Una parte minoritaria di camperisti, non rispettando le regole, provoca un danno enorme all’immagine della loro categoria e, soprattutto, all’immagine turistica e ambientale del territorio. Gli scarichi delle acque reflue e l’abbandono improprio dei rifiuti sono comportamenti che non possono essere ignorati.»

Tedde, Peru, Bardino e Ansini chiedono pertanto all’amministrazione comunale di intervenire immediatamente predisponendo un piano straordinario di controlli attraverso la polizia locale e le altre forze dell’ordine.

«Occorre organizzare turni quotidiani di verifica, con controlli almeno due volte al giorno nelle aree maggiormente interessate dal fenomeno, a partire dal porto e dal Calabona. È indispensabile ristabilire regole, ordine e decoro urbano. Non possiamo consentire che una città che vive di turismo e che deve presentarsi ordinata, accogliente e decorosa venga invece percepita come confusa, disordinata e priva di controlli.»

«L’amministrazione — concludono gli esponenti di Forza Italia — non può continuare a sottovalutare il problema. Servono interventi immediati, controlli costanti e tolleranza zero verso chi non rispetta le regole e danneggia l’immagine della città.»