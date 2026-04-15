Studentessa del Polo Liceale Fermi alle Olimpiadi della Filosofia

ALGHERO – Una studentessa del Polo Liceale Enrico Fermi di Alghero si prepara a rappresentare il proprio istituto alle Selezioni Nazionali delle Olimpiadi della Filosofia, in programma a Roma dal 16 al 18 aprile 2026. Si tratta di Beatrice Soggiu, frequentante la classe V A Architettura del Liceo Artistico, che parteciperà all’importante evento culturale distinguendosi per merito scolastico e capacità critica. Il progetto è seguito dalle professoresse Laura Viglietto e Carla Manca, che hanno accompagnato la studentessa nel percorso di preparazione, valorizzandone le competenze argomentative e il pensiero critico. L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di crescita personale e culturale, oltre che un motivo di orgoglio per l’intera comunità scolastica. Le Olimpiadi della Filosofia, infatti, sono una competizione di alto livello che coinvolge studenti da tutta Italia, mettendo alla prova le loro capacità di analisi, argomentazione e riflessione critica. La partecipazione di Beatrice Soggiu testimonia l’impegno e la qualità del percorso formativo offerto dal Polo Liceale Enrico Fermi di Alghero, nonché il valore delle eccellenze studentesche del territorio.