“Commissione Pari Opportunità, caro Pirisi è passato un anno…”

ALGHERO – “Quando la memoria vacilla ci pensano i vari social a ricordarci le cose che scriviamo ed esterniamo verso il vasto pubblico per darne una giusta risonanza. Così l’articolo di Alghero Live del 14 aprile 2025 riapparso oggi a distanza di un anno esatto ci ricorda le parole di Mimmo Pirisi, il quale, in risposta alle sollecitazioni del Coordinamento Femminile di Orizzonte Comune in merito alla istituzione della Commissione Comunale delle Pari Opportunità, affermava: “a breve la procedura pubblica per la sua costituzione” e proseguendo “Nelle prossime settimane sarà pubblicato un apposito avviso, attraverso il quale tutte le persone interessate potranno formalizzare la propria disponibilità a far parte della Commissione, contribuendo attivamente al rilancio delle politiche di parità nella nostra città”. Una risposta del Presidente del Consiglio Pirisi talmente sollecita alla nostra richiesta che ci ha fatto ben sperare che la macchina burocratico/amministrativa del Comune si sarebbe mossa in tempi brevissimi per colmare questa lacuna. Infatti la Commissione Pari Opportunità istituita nel 2017 non è stata più rinnovata nei successivi mandati. Consapevoli del nostro ruolo all’interno di Orizzonte Comune in quanto Coordinamento Femminile, ci siamo immediatamente mosse aprendo un dibattito all’interno del nostro movimento per individuare le figure disponibili e professionalmente adeguate a partecipare alla procedura pubblica che il Comune avrebbe indetto da lì a poco. Ora la considerazione che ci viene in merito alla stato di fatto della questione è questa: la società civile (le algheresi e gli algheresi), le associazioni culturali e del privato sociale, hanno il compito estremamente importante di ricordare agli amministratori quali sono le diverse criticità che si riscontrano nella gestione pubblica della città di Alghero. Noi dal canto nostro abbiamo cercato di fare del nostro meglio ricordando appunto all’Ente che l’assenza di una Commissione Pari Opportunità è una grave ostacolo che limita il camino verso l’uguaglianza sostanziale tra uomo e donna nonché la parità nel lavoro, nella formazione e nella vita sociale. D’altro canto spetta poi alla politica e all’apparato tecnico/amministrativo dell’Ente il compito del fare, rendere concreti e operativi gli obiettivi che proprio in questo specifico caso sono stati integralmente condivisi dall’Ente. A questo punto, caro Presidente del Consiglio Comunale Mimmo Pirisi, noi del Coordinamento Femminile di O.C. le chiediamo se ancora una volta la politica si ferma, per usare una metafora, alla lettura della “quarta di copertina dei libri” oppure intende davvero operare concretamente e dotare l’Ente di questo strumento di democrazia e rappresentanza dal basso costituito appunto dalla Commissione Pari Opportunità? Sicurissime della sensibilità sempre dimostrata dal Presidente Pirisi siamo sicure che provvederà immediatamente alla innocente dimenticanza e che ci darà buone notizie”.

Orizzonte Comune Alghero