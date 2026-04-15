“Continuità Aerea, garantire la mobilità dei sardi senza se e senza ma”

ALGHERO – Il consigliere nazionale di Forza Italia Marco Tedde lancia l’allarme sul futuro della continuità territoriale della Sardegna, oggi fortemente esposta agli effetti dell’aumento dei costi del carburante e alle richieste delle compagnie aeree di rivedere al rialzo le tariffe.

Le parole del ministro Matteo Salvini e le prese di posizione dei vettori, tra cui Aeroitalia, evidenziano una criticità concreta che rischia di mettere in crisi l’intero sistema dei collegamenti agevolati.

«Non è più sufficiente limitarsi a dichiarazioni rassicuranti – afferma Tedde –. La Regione e l’assessora ai Trasporti Barbara Manca devono assumere un’iniziativa chiara e tempestiva, affrontando il problema con determinazione».

Per l’esponente azzurro è necessario un cambio di passo immediato: «La Giunta regionale deve attivarsi senza indugio nei confronti del Governo nazionale per ottenere la convocazione di un tavolo istituzionale con tutti i soggetti coinvolti, dalle compagnie aeree al Ministero. Solo così sarà possibile valutare per tempo eventuali misure correttive qualora l’emergenza dovesse prolungarsi».

Tedde richiama l’attenzione sul rischio concreto per i cittadini: «Siamo davanti a una situazione che può incidere pesantemente sul diritto alla mobilità dei sardi. Non è accettabile che le tensioni sui costi energetici finiscano per tradursi in un aumento dei prezzi dei biglietti, rendendo più difficile spostarsi da e per l’isola».

«La continuità territoriale – conclude Tedde – rappresenta un presidio essenziale per la Sardegna e per tutte le realtà insulari. Va difesa con interventi rapidi e condivisi. La Regione emargini le solite dichiarazioni di prammatica e le rassicurazioni di facciata, si faccia parte attiva e interloquisca col Governo affinché si arrivi in tempi brevi a soluzioni concrete per affrontare le difficoltà all’orizzonte».