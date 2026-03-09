Setmana Santa a l’Alguer, religione e tradizione: il programma

ALGHERO – La città di Alghero si prepara a vivere uno dei momenti più partecipati, identitari e intimi della sua centenaria tradizione: 16 i cori che partecipano ai riti della Setmana Santa a l’Alguer 2026, provenienti da diversi paesi. Tutto pronto per il ripetersi di un rito che ad Alghero si rinnova da oltre 500 anni. Le antiche vie della città, illuminate con i caratteristici drappi rossi che rendono la città vecchia ancora più affascinante, ospiteranno le suggestive processioni e le numerose celebrazioni religiose in programma dal 27 marzo al 5 di aprile. Presentato oggi al Quarter il programma delle celebrazioni realizzato in collaborazione tra la Diocesi Alghero-Bosa, la Confraternita della Misericordia, l’Amministrazione Comunale e la Fondazione Alghero, che vede la partecipazione di numerose associazioni del territorio che da diversi anni ormai accompagnano le processioni insieme alla Banda Musicale A. Dalerci di Alghero. Un evento in grado di coinvolgere nell’intimo i cittadini e affascinare sempre di più i visitatori ed i turisti che in occasione delle festività Pasquali scelgono di trascorrere e vivere le emozioni uniche che la Riviera del Corallo è in grado di trasmettere. Insieme al presidente della Fondazione Alghero, alle assessore alla Cultura e Turismo, alla Confraternita della Misericordia di Alghero e il dirigente dell’Istituto Istruzione Superiore A. Costantino, gli alunni e insegnanti che firmano l’immagine dell’edizione 2026 della Setmana Santa con in testa “L’Abbraccio dolente” di Giulia Dettori della classe 3 Architettura e Ambiente. Il rito del Discendimento – il Desclavament – evento tra i più partecipati dell’intera settimana di processioni, sarà trasmesso in diretta dall’emittente Catalan Tv, sul maxischermo all’esterno della Cattedrale di Santa Maria e sul canale Youtube della Diocesi di Alghero-Bosa. L’atteso Incontro di Gesù Risorto con la Madonna (Bastioni C. Colombo, Angolo Via C. Alberto) nel giorno della Santa Pasqua, sarà impreziosito, come tradizione, dalla manifestazione di spari a salve curata dall’Associazione Gruppo Cacciatori Armeria Tanda.

ITINERARIO PROCESSIONI SETTIMANA SANTA 2026 27 MARZO: Venerdì di Passione Ore 20:00 – Processione dell’Addolorata Percorso: dalla Chiesa di San Francesco, via C. Alberto, Piazza Duomo, Via Santa Barbara, Via Cavour, Via Don Deroma, Via P. Umberto, Via G. Ferret, Via Simon, Via Roma, Via C. Alberto, Chiesa di San Francesco. Rientro della Confraternita alla Chiesa della Misericordia. 29 MARZO: Domenica delle Palme Ore 10:00 – Benedizione delle Palme nella Chiesa di San Francesco. Processione verso la Cattedrale: via P. Umberto, Via G. Ferret, Via C. Alberto, Piazza Duomo, Cattedrale. Ore 10:30 – Cattedrale: Santa Messa presieduta dal Vescovo Padre Mauro Maria Morfino. Rientro della Confraternita presso la Chiesa della Misericordia.

31 MARZO: Martedì Santo Ore 20:00 – Processione dei Misteri Percorso: dalla Chiesa di San Francesco, Via C. Alberto, Piazza Duomo, Omelia in Cattedrale, Piazza Duomo, Via Santa Barbara, Via Cavour, Via Don Deroma, Via P. Umberto, Via G. Ferret, Largo San Francesco, Via Kennedy, Via XX Settembre, Via S. Agostino, Via V. Veneto, Via V. Emanuele, Via Roma, Via C. Alberto, Chiesa di San Francesco, rientro presso la Chiesa della Misericordia.

2 APRILE: Giovedì Santo Ore 10:00 Cattedrale: Santa Messa Crismale celebrata dal Vescovo Padre Mauro Maria Morfino – Accompagna la funzione il Coro Diocesano Alghero-Bosa Ore 18:30 Cattedrale: Messa in “Coena Domini” e rito della lavanda dei piedi celebrata dal Vescovo Padre Mauro Maria Morfino. Ore 21:00 – Processione per visita Eucaristica | “Les Cerques” Percorso: Chiesa della Misericordia, Via Misericordia, Chiesa di San Michele, Via C. Alberto, Via G. Ferret, Largo San Francesco, Via Kennedy, Via XX Settembre, Via Giovanni XXIII, Via Mons. Ciuchini, Chiesa della Mercede, Via Mons. Ciuchini, Via Giovanni XXIII, Via XX Settembre, Via Kennedy, Largo San Francesco, Via G. Ferret, Via C. Alberto, Chiesa di San Francesco, Via C. Alberto, Piazza Duomo, Cattedrale, Piazza Duomo, Via Santa Barbara, Via Cavour, Via Don Deroma, Via P. Umberto e rientro presso la Chiesa della Misericordia. Ore 22:00 Cattedrale: Adorazione Eucaristica presso l’Altare della Reposizione.

3 APRILE: Venerdì Santo Ore 08:00 Cattedrale: Ufficio delle letture e Lodi Mattutine Ore 11:20 Processione della Via Crucis Percorso: Chiesa della Misericordia, Via P. Umberto, Via G. Ferret, Via Simon, Piazza Porta Terra, via Sassari, Scalo Tarantiello, Banchina Dogana, Porto Salve, Piazza Civica, Piazza Duomo, Cattedrale di Santa Maria. Ore 11:40 Cattedrale: Innalzamento del Cristo – Accompagna la funzione l’Associazione Musicale Lo Frontuni Ore 16:00 Cattedrale: Celebrazione Liturgica della Passione del Signore. Presieduta dal Vescovo Padre Mauro Maria Morfino, Lettura della Passione, Adorazione della Croce, Comunione Eucaristica. Ore 20:00 Processione del Discendimento verso la Cattedrale Percorso: Chiesa della Misericordia, Via P. Umberto, Via G. Ferret, Via C. Alberto, Piazza Duomo, Cattedrale. Ore 20:30 Cattedrale: Predica del Discendimento – accompagna il rito il Coro Polifonico Algherese Proiezione esterna della funzione in Piazza Duomo Ore 21:30 – Processione del Venerdì Santo Percorso: Cattedrale, Via Santa Barbara, Via Cavour, via Don Deroma, Via P. Umberto, Via G.Ferret, Via Cavour, Bastioni C. Colombo, Via C. Alberto, Via G. Ferret, Largo San Francesco, Via Kennedy, Piazza Sulis (ore 22:10 circa) , Lungomare Dante, Via Gramsci, Via Pascoli, Via Sassari, Via Carducci, Piazza della Mercede (ore 22:40 circa), Via Nuoro, Via S. Agostino, Via V. Veneto, Via V. Emanuele, Torre di Porta Terra (ore 23:20 circa), Via Roma, Via C. Alberto, Via G. Ferret, Via P. Umberto, Chiesa della Misericordia (ore 23:40 circa).

4 APRILE: Sabato Santo Ore 21:00 Cattedrale – Solenne Veglia Pasquale, Liturgia della Luce, Liturgia della Parola, Liturgia Battesimale ed Eucaristica presieduta dal Vescovo Padre Mauro Maria Morfino – il Coro Polifonico Algherese cura i canti della celebrazione.

5 APRILE: Domenica di Pasqua Ore 9:00 Processione della Madonna Percorso: Chiesa di San Francesco, Via C. Alberto, Bastioni C. Colombo angolo Via C. Alberto (Incontro) Ore 09:30 Processione di Gesù Risorto Percorso: Chiesa della Misericordia, Via Misericordia, Bastioni C. Colombo angolo Via C. Alberto (Incontro) Ore 09:45 – Incontro di Gesù Risorto con la Madonna (Bastioni C. Colombo, Angolo Via C. Alberto) manifestazione di spari a salve a cura dell’Associazione Gruppo Cacciatori Armeria Tanda Ore 09:50 Processione Percorso: via C. Alberto, via G. Ferret, Largo San Francesco, via Kennedy, Via XX Settembre, Via La Marmora, Via V. Emanuele, Via Roma, Via C. Alberto, Piazza Duomo, Cattedrale. Ore 10:30 – Cattedrale: Messa Solenne presieduta dal Vescovo Padre Mauro Maria Morfino. Ore 12:00 – Rientro della processione presso la Chiesa della Misericordia: Piazza Duomo, Via Santa Barbara, Via Don Deroma, Via P. Umberto, Chiesa della Misericordia. Ore 12:00 Cattedrale: Santa Messa 12 APRILE: Seconda Domenica di Pasqua Ore 10:30 Santuario N.S. di Valverde: Santa Messa presieduta dal Vescovo Padre Mauro Maria Morfino- canta l’Associazione Coro Polifonico Olmedese Incantos I fedeli sono invitati ad indossare l’abito scuro nelle processioni del giovedì e venerdì Santo

EVENTI COLLATERALI 27 marzo – Venerdì di Passione Ore 20:30 – Cattedrale “Concerto Spirituale” a cura dell’Associazione Musicale “Lo Frontuni” – Cattedrale di Santa Maria al termine della processione. 29 marzo – Domenica delle Palme Ore 18:30 – Parrocchia di S.G.Bosco Les ondes de gener. La storia del Cristo di Alicante raccontata con i versi di Franco Cano accompagnata dalle musiche tradizionali della Settimana Santa Algherese, con la partecipazione di Gabriella Buseddu, Paola Gallo ed Enza Castellaccio. A cura dell’Associazione Banda musicale “Antonio Dalerci” 29 marzo – Domenica delle Palme Ore 20:30 – Cattedrale “Le sette ultime parole di Nostro Signore sulla Croce” di Saverio Mercadante – Un viaggio nella musica Sacra | L’Associazione “Pro Arte” Alghero propone l’intenso oratorio per soli, coro e orchestra che mette in musica le ultime frasi di Cristo sulla Croce. Un capolavoro di profonda spiritualità che unisce solennità sacra e forza drammatica. 11 aprile: Concerto di Musica Sacra – Cattedrale, a cura del Kultur Centrum Niederrhein e.V. Ensemble vocale tedesco e solisti Quartetto d’archi Claudio Sanna, Organo/Pianoforte Giovanni Solinas, direttore Un evento che unisce tradizione sacra e dialogo timbrico moderno, valorizzando la Cattedrale di Alghero come spazio di spiritualità, bellezza e ascolto condiviso. Quì il programma: https://bit.ly/SetmanaSanta_Alghero2026