La Maddalena: controlli, denunce e sanzioni dei Carabinieri

LA MADDALENA – Nel corso delle verifiche sono state deferite tre persone per violazioni al Codice della Strada: un conducente è stato sorpreso alla guida di un ciclomotore nonostante la patente fosse già

stata revocata, con conseguente confisca del veicolo, mentre altri due conducenti sono stati

denunciati per guida in stato di ebbrezza alcolica, accertata mediante prova etilometrica. Le

patenti di guida sono state ritirate e trasmesse alla Prefettura per i provvedimenti di

competenza.

Nel corso dei controlli tre persone sono state inoltre segnalate alla Prefettura quali assuntori di

sostanze stupefacenti, poiché trovate in possesso di modeste quantità di sostanza

verosimilmente riconducibile a marijuana e cocaina, sottoposte a sequestro amministrativo.

Nei giorni precedenti i Carabinieri avevano inoltre deferito una persona per detenzione ai fini

di spaccio di sostanze stupefacenti.

I controlli rientrano nell’attività di prevenzione svolta quotidianamente dall’Arma sul

territorio, con particolare attenzione alla sicurezza della circolazione stradale e alla tutela della

comunità.