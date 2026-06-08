“Grotta Verde, i numeri molto positivi premiamo una visione nata nel 2008”

ALGHERO – Il Gruppo consiliare di Forza Italia esprime grande soddisfazione per gli straordinari risultati registrati dalla Grotta Verde, che nel solo mese di maggio ha superato i quattromila ingressi, confermandosi una delle attrazioni naturalistiche più apprezzate della Sardegna e del Mediterraneo.

I dati diffusi in questi giorni dimostrano che la scelta compiuta nel 2008 dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Tedde, insieme all’Area Marina Protetta di Capo Caccia-Isola Piana allora diretta da Gianfranco Russino, era una scelta lungimirante e strategicamente corretta. La valorizzazione della Grotta Verde rappresentava infatti un progetto ambizioso, finalizzato a diversificare e qualificare l’offerta turistica di Alghero, affiancando alle Grotte di Nettuno un ulteriore straordinario attrattore naturalistico e culturale.

La crescita costante dei visitatori, provenienti dall’Italia e da numerosi Paesi esteri, certifica oggi la bontà di quella visione e di quel percorso amministrativo avviato ormai quasi vent’anni fa.

Resta tuttavia il rammarico per tempi di realizzazione che si sono rivelati eccessivamente lunghi. Un’opera così importante avrebbe meritato una conclusione molto più rapida, consentendo al territorio di beneficiare con largo anticipo delle opportunità economiche, occupazionali e turistiche che oggi sono finalmente sotto gli occhi di tutti. E, a seguire, la Grotta avrebbe avuto necessità dei necessari servizi quali, solo a titolo d’esempio, il bar e l’emporio del Parco che non risultano essere attivi. Desideriamo ricordare il ruolo determinante svolto dall’Area Marina Protetta e dal suo allora direttore Gianfranco Russino, che insieme all’amministrazione comunale lavorò con convinzione per ottenere i finanziamenti necessari e per costruire un progetto capace di coniugare tutela ambientale, valorizzazione del patrimonio archeologico e sviluppo sostenibile.

Oggi abbiamo la piena consapevolezza che i risultati migliori si raggiungono quando la politica è capace di guardare lontano. I numeri della Grotta Verde dimostrano che quella visione era giusta e che Alghero continua a raccogliere i frutti di investimenti e progettualità avviati molti anni fa nell’interesse della città e del suo territorio”, lo hanno dichiarato Tedde, Peru, Bardino e Ansini del Gruppo Consiliare Forza Italia Alghero