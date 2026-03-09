“La vocazione turistica del Parco di Porto Conte non pregiudichi la sua conservazione e tutela”

ALGHERO – “Il Parco Naturale Regionale di Porto Conte rappresenta uno dei patrimoni naturali più importanti della Sardegna e dell’intero Mediterraneo. La tutela dei suoi ecosistemi, della biodiversità e del paesaggio costituisce un interesse pubblico che riguarda non solo il territorio di Alghero, ma l’intera comunità regionale. Per questo motivo la nostra associazione ha analizzato il bilancio previsionale 2026–2028 e i principali documenti di programmazione dell’Azienda Speciale Parco di Porto Conte. L’obiettivo di questa analisi non è esprimere giudizi polemici, ma contribuire a una riflessione pubblica informata sul futuro della gestione dell’area protetta. Dalla lettura del bilancio emerge innanzitutto una situazione formalmente equilibrata dal punto di vista contabile: il documento non presenta condizioni di indebitamento e mantiene il pareggio finanziario. Tuttavia, un’analisi più attenta evidenzia un elemento significativo: le risorse pubbliche ordinarie destinate alla gestione del Parco non sembrano sufficienti a sostenere in modo stabile tutte le attività necessarie alla tutela e alla gestione del territorio. Per mantenere l’equilibrio finanziario, l’ente è costretto a ricorrere a una combinazione di contributi straordinari, progetti finanziati e attività legate alla fruizione turistica del territorio. Questo evidenzia una criticità strutturale: la tutela della biodiversità e degli ecosistemi non dovrebbe dipendere principalmente dalla capacità di generare entrate o attrarre visitatori. Negli ultimi anni il Parco ha sviluppato numerose attività di valorizzazione del territorio in chiave turistica: servizi per i visitatori, percorsi museali, iniziative culturali, mobilità turistica e progetti finanziati attraverso programmi nazionali ed europei. Queste iniziative possono contribuire a migliorare la conoscenza del territorio e a sostenere la gestione dell’ente. Tuttavia, quando la sostenibilità economica di un’area protetta dipende sempre più dalla fruizione turistica o dalla partecipazione a bandi e progetti, si crea inevitabilmente una tensione tra due obiettivi: la tutela della natura e la valorizzazione economica del territorio. Un ulteriore elemento di riflessione riguarda l’assenza del Piano del Parco, lo strumento di pianificazione previsto dalla normativa nazionale sulle aree protette. Senza questo strumento, che dovrebbe definire con chiarezza le regole di tutela e gli indirizzi di gestione del territorio, le scelte strategiche dell’ente finiscono per emergere indirettamente attraverso il bilancio, il piano delle attività e i progetti finanziati. Questa situazione solleva una domanda più ampia sul ruolo delle aree naturali protette nel nostro Paese. La legge quadro sulle aree protette del 1991 stabilisce infatti che la finalità primaria dei parchi naturali è la conservazione degli ecosistemi, della biodiversità e del paesaggio. Tutte le altre attività – turismo, valorizzazione territoriale, iniziative economiche – devono essere compatibili con questo obiettivo e subordinate ad esso. Il confronto con altre realtà della Sardegna aiuta a comprendere meglio questa questione. Il Parco Nazionale dell’Asinara mantiene una struttura istituzionale fortemente orientata alla conservazione degli ecosistemi, mentre il Parco di Molentargius-Saline ha sviluppato una chiara identità legata alla tutela delle zone umide e alla gestione di un ecosistema urbano complesso. Nel caso di Porto Conte, invece, il Parco appare sempre più coinvolto nelle dinamiche territoriali e nei progetti di valorizzazione del territorio ma, come già detto, in chiave turistica. Questa evoluzione non è necessariamente negativa. I parchi naturali possono contribuire allo sviluppo di economie locali sostenibili e alla diffusione della cultura ambientale. Tuttavia è fondamentale che questo processo non comprometta la missione principale delle aree protette. La nostra associazione ritiene quindi necessario aprire una riflessione pubblica sul futuro del Parco di Porto Conte e sul modello di gestione delle aree protette in Sardegna. È importante che Regione e istituzioni nazionali garantiscano risorse stabili e adeguate per la gestione delle aree naturali protette, evitando che la tutela della natura dipenda principalmente da finanziamenti temporanei o dalla capacità di generare entrate turistiche. Il Parco di Porto Conte rappresenta un patrimonio naturale, scientifico e culturale di valore straordinario. Proteggerlo significa garantire la conservazione di ecosistemi unici e trasmettere alle generazioni future un bene che appartiene all’intera comunità”.

“Associazione Punta Giglio Libera. Ridiamo Vita al Parco”