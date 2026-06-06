Ciclista dell’Ironman contro un auto: l’atleta sfonda il vetro, è gravemente ferito

ALGHERO – Gravissimo incidente ad Alghero. Questa mattina, poco dopo le 9, in viale Primo Maggio, nelle vicinanze dell’ospedale Marino, un’atleta iscritto che partecipa alla manifestazione sportiva in realizzazione in città, Ironman, è rimasto seriamente ferito durante un allenamento in vista della gara in programma domani.

Sembra che il ciclista stesse percorrendo la strada verso Fertilia quando, per cause ancora da accertare, ha tamponato un’autovettura che lo precedeva. L’impatto è stato particolarmente violento con lo sportivo che avrebbe sfondato il lunotto posteriore del veicolo, riportando una grave lesione nella zona del collo. Le ferite hanno provocato una copiosa perdita di sangue, facendo scattare immediatamente l’allarme. Sul posto i soccorsi dall’ospedale e le forze dell’ordine per ricostruire l’accaduto e risalire alle responsabilità.