Sostegno alle Isole, plauso alle politiche del Centrodestra a Bruxelles

ROMA – “Accolgo con grande soddisfazione l’annuncio del vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, Raffaele Fitto, sull’imminente presentazione di tre nuove strategie europee dedicate alle isole, alle regioni ultraperiferiche e al principio del “diritto a restare”. Si tratta di un passo significativo per rafforzare le politiche di coesione territoriale e offrire strumenti concreti alle aree più svantaggiate. Questo risultato nasce da un percorso di ascolto e partecipazione dei territori, sostenuto dalla delegazione italiana a Bruxelles di Fratelli d’Italia-Ecr e promosso in prima persona dal collega Salvatore Deidda, che ringrazio, insieme a Fitto e alla vicepresidente del Parlamento Europeo, Antonella Sberna, per l’efficace sinergia istituzionale e l’impegno dimostrato nel portare il tema dell’insularità al centro dell’agenda europea. Ora abbiamo la forza politica necessaria per chiedere interventi strutturali su trasporti, continuità territoriale, fiscalità e competitività, con l’obiettivo di trasformare gli svantaggi delle isole in opportunità di crescita, occupazione e sviluppo sostenibile”. Così i deputati di Fratelli d’Italia Mauro Rotelli e Barbara Polo e la consigliera regionale Francesca Masala.