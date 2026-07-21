Sicurezza stradale: 488 mila euro per nuovi attraversamenti pedonali e viabilità

ALGHERO – L’Amministrazione comunale prosegue il programma di miglioramento della sicurezza stradale con un importante investimento inserito nell’ultima variazione di bilancio approvata dalla Giunta. Su proposta dell’Assessore alla Mobilità Roberto Corbia sono stati stanziati 488 mila euro destinati all’acquisto e all’installazione di segnaletica complementare e dispositivi per incrementare la sicurezza della circolazione in alcuni dei punti più sensibili della città.

Il programma di interventi interesserà alcune delle arterie maggiormente trafficate di Alghero. In via Garibaldi, dando attuazione all’ordine del giorno votato dal Consiglio comunale, proposto dal Consigliere Mulas, e al protocollo d’intesa siglato con ACI, saranno messi in sicurezza gli attraversamenti pedonali con l’obiettivo di ridurre la velocità dei veicoli anche attraverso l’impiego di nuove tecnologie. Interventi analoghi riguarderanno viale 1° Maggio e viale Burruni, dove è previsto anche il ripristino dei dispositivi di dissuasione della velocità. Il piano comprende inoltre viale Giovanni XXIII, con opere finalizzate a migliorare la viabilità, la fluidità della circolazione e la sicurezza degli attraversamenti pedonali. Sono previsti infine interventi all’interno della cittadella sportiva di Maria Pia e in prossimità degli istituti scolastici cittadini, con particolare attenzione agli attraversamenti utilizzati quotidianamente da studenti e famiglie.

«Si tratta di un primo importante insieme di interventi che nasce anche dall’ascolto delle segnalazioni e delle richieste avanzate dai cittadini – dichiara il Sindaco Raimondo Cacciotto –. Vogliamo rendere le nostre strade sempre più sicure, ma accanto agli interventi infrastrutturali, facciamo un appello al senso di responsabilità di chi si mette alla guida. Durante l’estate il traffico in città cresce in maniera significativa, aumentano gli spostamenti e la presenza di pedoni, ciclisti e motociclisti. Per questo è fondamentale che ciascuno faccia la propria parte rispettando i limiti di velocità, gli attraversamenti pedonali e il codice della strada. L’Amministrazione farà certamente la sua parte con le asfaltature di prossima realizzazione, per il cui ritardo ci scusiamo con i nostri concittadini, e con il ripristino delle buche stradali.»

«Con questo investimento vogliamo intervenire nei punti che presentano le maggiori criticità, migliorando la sicurezza degli attraversamenti pedonali e la qualità della viabilità cittadina – sottolinea l’Assessore alla Mobilità Roberto Corbia –. L’obiettivo è ridurre il rischio di incidenti nelle zone più trafficate e offrire una maggiore tutela a tutte e tutti. Contestualmente continueremo a programmare interventi mirati anche in altre zone della città.»