“Fertilia è parte della storia di Ferrara”

FERRARA – Il 7 e l’8 marzo la città di fondazione di Fertilia (borgata del Comune di Alghero) ha celebrato il 90° anniversario con un programma di appuntamenti istituzionali e momenti simbolici dedicati alla storia della comunità e al suo futuro. Un traguardo significativo per una realtà nata nel 1936 dall’incontro tra i coloni ferraresi e del Polesine, impegnati nei lavori di bonifica, le famiglie sarde già presenti e la comunità catalana di Alghero.

“Questo legame è un forte esempio di valorizzazione delle proprie radici: poter festeggiare il novantesimo anniversario dalla fondazione di Fertilia significa che lo scambio culturale e identitario con questa terra e tra le due comunità è ancora molto forte”, dichiara l’assessore Matteo Fornasini, presente ai festeggiamenti a testimonianza del legame tuttora presente tra la città sarda e la città estense, portando i saluti del Sindaco Alan Fabbri. “Siamo di fronte a una storia fatta di incontro tra persone, di esperienze condivise vissute nel segno del lavoro e dei valori della comunità. Valori che appartengono in modo profondo al nostro territorio”.

Le celebrazioni, promosse dal Comune di Alghero e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso la Struttura di Missione per gli Anniversari di Interesse Nazionale, hanno preso il via sabato alle ore 18.00 presso il Teatro Civico di Alghero con l’esecuzione dell’Inno Nazionale a cura del Maestro Domenico Balzani e all’esibizione del Coro Baratz.

Momento centrale e significativo è stata la premiazione ad ambasciatrici della comunità di sei donne simbolo di Fertilia: Marisa Brugna, Norma Gnani e Maria Dolores Silanos, figure che con il loro impegno hanno rappresentato Fertilia anche oltre i confini locali; Maria Del Caro, Isetta Squizzato e Francesca Marras, donne che hanno scritto pagine importanti della storia cittadina.

Durante la serata, all’assessore Fornasini è stato consegnato un riconoscimento che il Comune di Fertilia ha dedicato alle Città di Fondazione e alle Città Amiche di Fertilia (Tresigallo, Arborea, Trieste e Gorizia). Le celebrazioni sono proseguite poi domenica 8 marzo, con l’inaugurazione della stele commemorativa presso l’Ex Cineteatro di Fertilia, sul Lungomare Rovigno: un segno tangibile e permanente dedicato ai novant’anni della città, dalle sue origini fino ad oggi, comunità viva e dinamica.

“Il novantesimo anniversario non è solo una ricorrenza storica, ma un momento di riflessione collettiva per mantenere viva la memoria, valorizzare le persone che hanno costruito l’identità della città e guardare al futuro, siamo onorati di poter essere qui con la comunità di Fertilia a festeggiare questo importante giorno insieme ai nostri conterranei che hanno creduto in questa terra”, conclude l’assessore Fornasini.