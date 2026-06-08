La Grotta Verde tra i principali attrattori della Sardegna, al via area sosta e navetta

ALGHERO – Dopo gli ottimi risultati registrati nel 2025, la Grotta Verde di Alghero si conferma uno dei principali poli di attrazione del Parco Naturale Regionale di Porto Conte e una delle mete naturalistiche più apprezzate della Sardegna. Inserita nel sistema dell’Ecomuseo del Parco di Porto Conte, l’eccezionale complesso carsico situato nel promontorio di Capo Caccia ha registrato nel 2025, in soli quattro mesi di apertura, quasi 15.000 ingressi.

Un trend positivo che trova conferma anche nella stagione appena avviata: nel solo mese di maggio sono stati infatti superati i 4.000 visitatori. Numeri significativi che testimoniano il crescente interesse verso il sito e l’intera Area Protetta di Alghero. Si consolida in particolare la presenza dei visitatori italiani e dei residenti locali, che nel mese di maggio hanno raggiunto quota 794 ingressi. Tra i visitatori stranieri primeggiano i turisti tedeschi (521), seguiti da polacchi (369) e francesi (337). Rilevante anche la presenza di visitatori provenienti da Paesi Bassi, Repubblica Ceca e Austria, oltre a presenze registrate da destinazioni più lontane come Giappone, Nuova Zelanda, Australia, Groenlandia e Taiwan.

A questi si aggiunge un gruppo di visitatori provenienti dagli Stati Uniti che, grazie ai collegamenti aerei internazionali verso la Sardegna, hanno scelto di visitare la Riviera del Corallo e la Grotta Verde, confermando la crescente capacità attrattiva del territorio anche nei mercati extraeuropei. «Un risultato che ci rende particolarmente orgogliosi e che ci spinge a proseguire con determinazione nelle attività di promozione e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale dell’area protetta. L’obiettivo è migliorare costantemente i servizi, garantire la sicurezza di coloro che si recano a Capo Caccia e accrescere la fruizione dei nostri attrattori, con particolare attenzione alla Grotta Verde, nel pieno rispetto dei limiti di sostenibilità e della capacità di carico ambientale necessari a garantire la tutela e la conservazione degli ecosistemi presenti», sottolinea il presidente dell’Azienda speciale Parco di Porto Conte, Emiliano Orrù.

Proprio nell’ottica di favorire una fruizione sostenibile e sicura dei siti di interesse del Parco a Capo Caccia, è in fase di realizzazione la nuova area di sosta nell’area di Tramariglio. L’intervento è finalizzato non solo a migliorare l’accoglienza dei visitatori, ma anche a ridurre la presenza di automobili e autobus lungo la strada di accesso al promontorio di Capo Caccia, contribuendo così alla diminuzione del traffico e delle emissioni inquinanti. Da Casa Gioiosa sarà così attivato un servizio navetta dedicato al collegamento con la Grotta Verde e la Grotta di Nettuno, al fine di agevolare gli spostamenti dei visitatori e promuovere forme di mobilità a basso impatto ambientale. Nei prossimi giorni saranno diffuse informazioni dettagliate sulle modalità di funzionamento del servizio e sull’intero progetto. Si ricorda infine che tutti i siti dell’Ecomuseo sono regolarmente aperti al pubblico. Per informazioni su orari di visita, prenotazioni e acquisto dei biglietti è possibile consultare il sito ufficiale Alghero Parks oppure scaricare l’app dedicata all’Ecomuseo.