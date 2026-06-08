“Cagliari nel più totale degrado, è il fallimento di Zedda”

CAGLIARI – “Dopo l’irresponsabile abolizione del divieto di bivacco e

accattonaggio da parte del Centrosinistra cagliaritano, prosegue la trasformazione del

centro storico del Capoluogo in favela brasiliana”. Lo denuncia il consigliere regionale di

Fratelli d’Italia Corrado Meloni.

“Le condizioni in cui versano Piazza Sant’Eulalia e diversi tratti di Via Roma rappresentano

l’ennesima dimostrazione del fallimento delle politiche dell’Amministrazione comunale

guidata dal centrosinistra. Luoghi simbolo della città, frequentati ogni giorno da residenti,

lavoratori e turisti, sono stati progressivamente trasformati in ricoveri di fortuna per

senzatetto, in un contesto di degrado che mortifica il decoro urbano e compromette la

qualità della vita di chi vive e lavora nel quartiere” dichiara Meloni. “A pagare il prezzo più

alto sono i cittadini e gli operatori economici della Marina e di Stampace, costretti a subire

quotidianamente questo degrado inaccettabile: sporcizia, insicurezza, degrado urbano e

sociale. Non si tratta di accoglienza, ma del frutto velenoso dell’ideologismo progressista e

della totale incapacità politica del Sindaco di tenere a bada le varie anime della sinistra

cagliaritana, incapace di governare con equilibrio e pragmatismo. Non è neppure un bel

biglietto da visita per i turisti che brulicano in un vivace tessuto urbano in cui stride lo stato

di triste abbandono in cui versano senzatetto e sbandati, i quali si convincono di poter

utilizzare gli spazi pubblici senza alcuna regola di sana convivenza civile” prosegue

Meloni.

“Ci si aspetterebbe, inoltre, una dura e immediata presa di posizione del primo cittadino,

che è la massima autorità sanitaria del Comune, nei confronti della ASL di Cagliari. La

situazione attuale non riguarda soltanto profili di ordine pubblico e di assistenza sociale:

concerne anche evidenti caratteristiche di ordine sanitario e sociosanitario che l’ASL non

appare, a oggi, sufficientemente coinvolta né risolutiva nel gestire. Chiedo quindi al

Sindaco e alla sua maggioranza di assumersi le proprie responsabilità, di interrompere

immediatamente questa politica del lassismo e di intervenire con urgenza e concretezza

per restituire decoro, sicurezza e vivibilità al centro storico di Cagliari. Urge un’azione

coordinata tra Comune, ASL, servizi sociali e forze dell’ordine che restituisca dignità alle

persone coinvolte e, allo stesso tempo, garantisca ai cittadini il diritto di vivere in una città

ordinata, pulita e sicura” conclude Meloni.