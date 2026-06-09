Elezioni: Mulas (P.Torres), Milia (Quartu), Cossa (Sestu) e Lai (La Maddalena) sindaci al primo turno

ALGHERO – Ottimi risultati per i sindaci uscenti di Porto Torres , Quartu, Sestu e La Maddalena. Rispettivamente Massimo Mulas, Milia, Michele Cossa e Fabio Lai. Tutti riconfermati sindaci anche se con coalizioni diverse. Nel caso del comune turritano la coalizione è composta da un centrosinistra allargata a forze civiche e realtà provenienti anche dal centrodestra, Milia è espressione del più “classico” quadro riferibile all’opposizione al governo nazionale, mentre il leader dei Riformatori è a capo di un’alleanza di centrodestra, così come Lai, espressione civica ma all’interno del perimetro di Centrodestra e nello specifico Fratelli d’Italia.

Come spesso, o quasi sempre capita, il buon lavoro e le forti personalità, capaci e operative in campo amministrativo, anche locale, vengono premiate dall’elettorato quando e soprattutto le realtà governate sono oggettivamente cresciute. E così pare essere stato per questi quattro centri.

Nella foto il sindaco Mulas col coordinatore, e consigliere, della civica Porto Torres Avanti, Spanu