“Oramai il disegno della Regione è chiaro: depotenziare l’ospedale Marino”

ALGHERO – «Adesso è tutto scritto nei documenti ufficiali della Regione. Non sono più timori o supposizioni: il disegno di depotenziare l’Ospedale Marino di Alghero emerge chiaramente dal Piano regionale per lo Stroke approvato dalla Giunta regionale il 4 giugno scorso».

Lo denuncia Michele Pais, che attacca duramente le scelte contenute nel nuovo piano sanitario regionale.

«Dopo aver sottratto il Marino all’AOU di Sassari trasferendolo alla ASL, dopo averne avviato il progressivo declassamento da ospedale a distretto sanitario e dopo aver ridotto il ruolo strategico dell’ortopedia e traumatologia, arriva adesso un nuovo segnale preoccupante che riguarda la riabilitazione, uno dei settori di eccellenza della struttura algherese».

«Il Piano regionale prevede il potenziamento della riabilitazione ospedaliera nel Nord Sardegna esclusivamente presso l’AOU di Sassari, attraverso la creazione di un nuovo reparto di riabilitazione intensiva codice 56, attività oggi presente proprio all’Ospedale Marino di Alghero, che da anni rappresenta il punto di riferimento pubblico del territorio. Di fatto il reparto del Marino viene condannato a un inevitabile ridimensionamento, se non addirittura alla chiusura, non solo perché il piano non prevede alcun potenziamento della struttura algherese, ma soprattutto perché i pochi specialisti oggi disponibili saranno inevitabilmente attratti o trasferiti verso Sassari, individuata dalla stessa programmazione regionale come polo di riferimento per il Nord Sardegna. È l’unico intervento di potenziamento previsto per il Nord Sardegna».

«Una scelta che parla da sola e che conferma la direzione intrapresa dalla Regione: investire e sviluppare il nuovo reparto presso l’AOU di Sassari, mentre l’Ospedale Marino di Alghero viene progressivamente svuotato e avviato verso la chiusura. Se davvero si fosse voluto valorizzare la rete esistente, sarebbe stato naturale rafforzare il Marino, che possiede già competenze, professionalità e una consolidata esperienza nella riabilitazione. Invece si sceglie un’altra strada».

Secondo Pais, il documento rappresenta la conferma di una strategia perseguita da tempo.

«Questo è uno degli effetti più evidenti della decisione di sottrarre il Marino, centro di eccellenza per ortopedia, traumatologia e riabilitazione, all’AOU di Sassari per trasferirlo alla ASL. Da quel momento il Marino ha perso progressivamente centralità nella programmazione sanitaria regionale. Oggi ne abbiamo una prova concreta e ufficiale».

«Ancora una volta tutto viene deciso senza alcun confronto con il territorio, senza coinvolgere il Comune di Alghero, gli operatori sanitari e i cittadini. Scelte che incidono sul futuro della sanità del nord-ovest Sardegna vengono assunte nelle stanze della Regione sopra la testa degli algheresi. Dove sono gli onorevoli Desirè Manca e Valdo Di Nolfo?».

Pais annuncia iniziative istituzionali immediate.

«Porterò la questione in Consiglio comunale e chiederò che la città assuma una posizione chiara. Non possiamo assistere passivamente allo smantellamento progressivo del nostro ospedale».

«Oggi il Piano Stroke certifica una verità che molti continuavano a negare: l’obiettivo finale è svuotare l’Ospedale Marino di Alghero, trasformandolo progressivamente in una struttura priva di funzioni ospedaliere. Prima il declassamento, poi il trasferimento delle attività strategiche, quindi la perdita delle professionalità e dei reparti. È un percorso già scritto. E il rischio è che, una volta privato della sua missione sanitaria, qualcuno pensi di destinare quell’immobile ad altri usi, magari trasformandolo in uffici o, domani, in una struttura turistico-ricettiva affacciata sul mare».

«È sempre stato il progetto della sinistra. Un progetto che nella scorsa legislatura il centrodestra in Regione ha fermato e contrastato, rilanciando con forza l’attività dell’Ospedale Marino. Oggi, invece, assistiamo a un progressivo smantellamento che rischia di cancellare uno dei più importanti presìdi sanitari del Nord Sardegna».