Ignazio Angioni nuovo presidente di Legacoop

CAGLIARI – Ignazio Angioni eletto Presidente di Legacoop Sardegna. Succede a Claudio Atzori. Elezione all’unanimità della Direzione regionale riunita al THotel di Cagliari venerdì 6 marzo. Ignazio Angioni è il nuovo Presidente di Legacoop Sardegna. L’elezione è avvenuta nel pomeriggio di venerdì 6 marzo al THotel di Cagliari, dove si è riunita la Direzione regionale dell’organizzazione, che lo ha eletto all’unanimità.

Cagliaritano, laureato in Giurisprudenza, dopo diversi anni di lavoro nel territorio Angioni approda nel 2007 in Legacoop Sardegna, ricoprendo nel corso degli anni diversi incarichi. Tra gli altri, quelli di Direttore e di Responsabile dell’Area Legislativa e del Lavoro. Da ultimo ha rivestito il ruolo di Vice Presidente e Responsabile dell’Area Produzione e Servizi.

Angioni succede a Claudio Atzori, oristanese, alla guida di Legacoop Sardegna dal 2013 ad oggi, che lascia la Presidenza regionale dopo oltre un decennio di mandato. Atzori ricopre attualmente anche il ruolo di Vice Presidente nazionale di Legacoop con delega al Mezzogiorno.

L’elezione del nuovo Presidente si è svolta al termine della giornata “Strategia Cooperativa”, promossa da Legacoop Sardegna e dedicata al confronto sul futuro della cooperazione e dello sviluppo economico e sociale dell’isola. Prima della Direzione regionale si è inoltre riunita l’Assemblea dei delegati di Legacoop Sardegna.

«La cooperazione rappresenta uno strumento fondamentale per lo sviluppo e la vita dei territori e delle comunità», ha dichiarato il neo Presidente Ignazio Angioni. «L’impegno di Legacoop Sardegna sarà quello di continuare a rafforzare il ruolo delle imprese cooperative nell’economia regionale, sostenendo innovazione, lavoro di qualità e capacità di costruire reti tra imprese, istituzioni e comunità».

La Direzione regionale ha inoltre rivolto un ringraziamento a Claudio Atzori per il lavoro svolto alla guida dell’organizzazione negli ultimi tredici anni, caratterizzati da un forte impegno nel rafforzamento del movimento e del ruolo della cooperazione in Sardegna.