“Sanità, ennesima bocciatura per la Todde: stop dal Ministero alle nomine dei Dg”

CAGLIARI – “L’odierno parere del Ministero della salute certifica per l’ennesima volta il totale spregio delle regole e del diritto da parte della Presidente Todde e della maggioranza del Campo Largo”. A dichiararlo i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Paolo Truzzu e Corrado Meloni. “Dopo le rilevanti perplessità del Partito Democratico sulla legittimità della procedura di nomina dei direttori generali, dopo la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimi i commissariamenti delle aziende sanitarie, dopo la sentenza del Tar Sardegna che ha dichiarato illegittimo il commissariamento del DG Sensi e imposto il suo reintegro alla Asl di Sassari, arriva oggi anche il parere del Ministero della Salute a confermare che quanto accaduto in Sardegna in ambito sanitario sia totalmente contrario a ogni elementare regola del diritto oltre che giuridicamente illogico” dichiarano Truzzu e Meloni. “Adesso manca la pronuncia del Consiglio di Stato che difficilmente potrà discostarsi da questi pareri e da queste sentenze. Ci auguriamo che sia la volta buona affinché la Presidente prenda atto del suo fallimento politico e istituzionale, nella speranza che dinanzi alla ovvia sentenza del Consiglio di Stato non vi sia una richiesta di appello a Papa Leone XIV” concludono i meloniani.