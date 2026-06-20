“Continuità’ Aerea, soluzioni tampone danneggiano Alghero”

La vicenda legata al prossimo bando per il collegamento tra Alghero e Milano Linate Airport deve indurre la politica regionale ad una riflessione più ampia sul futuro complessivo della continuità territoriale aerea della Sardegna.

Il punto non è semplicemente garantire un collegamento tra due aeroporti.

Il vero tema è comprendere se il sistema costruito sino ad oggi sia realmente capace di rispondere alle esigenze di mobilità dei cittadini sardi e, allo stesso tempo, di accompagnare lo sviluppo economico e turistico di un’isola che continua a pagare il peso strutturale della propria insularità.

Non può passare inosservato il fatto che il nuovo regime della continuità territoriale sia ormai operativo sulla gran parte delle tratte previste, mentre proprio il collegamento che riguarda Alghero resta ancora sospeso in una fase di transizione che impone evidenti approfondimenti.

Questo non deve essere letto soltanto come un ritardo amministrativo.

È il segnale che probabilmente alcuni meccanismi costruiti sino ad oggi meritano una revisione più attenta, soprattutto quando ci si confronta con un settore complesso e altamente competitivo come quello del trasporto aereo.

La continuità territoriale non può essere interpretata esclusivamente come una misura di tutela sociale destinata ai residenti.

Per la Sardegna essa rappresenta una vera infrastruttura economica strategica.

Significa consentire alle imprese di operare in condizioni competitive, significa permettere al sistema turistico di programmare investimenti, significa favorire la destagionalizzazione e significa garantire ad interi territori pari opportunità di crescita rispetto ad altre aree del Paese.

Un aeroporto come quello di Alghero non serve soltanto una città.

Serve un intero territorio, il nord ovest della Sardegna, migliaia di lavoratori del comparto turistico, attività produttive, operatori economici e una parte significativa del sistema dell’accoglienza regionale.

Per questa ragione sarebbe auspicabile che su questa partita vi fosse una maggiore attenzione da parte di tutti i rappresentanti del territorio presenti nel Consiglio Regionale della Sardegna, in particolare da parte di coloro che sostengono l’attuale maggioranza di governo regionale.

Su temi come trasporti e continuità territoriale non dovrebbero esistere appartenenze politiche contrapposte.

Esiste esclusivamente l’interesse generale della Sardegna.

Occorre aprire un confronto serio che coinvolga istituzioni, operatori del settore, territori interessati e rappresentanze economiche, con l’obiettivo di costruire un sistema più moderno, più efficiente e soprattutto maggiormente aderente alle reali esigenze dell’isola.

La Sardegna non ha bisogno di soluzioni temporanee o di procedure costruite esclusivamente dentro gli uffici.

Ha bisogno di una strategia stabile e di una continuità territoriale finalmente pensata come strumento di sviluppo.

Perché garantire il diritto a muoversi significa, oggi più che mai, garantire anche il diritto della Sardegna a crescere.

Marco Di Gangi

Responsabile Regionale Dipartimento Turismo Sardegna

Fratelli d’Italia