“Diritto alla casa, Forza Italia abbatte le tasse, la sinistra le alza”

ALGHERO -“La casa rappresenta da sempre uno dei pilastri della proposta politica di Forza Italia. È un bene primario, il frutto dei sacrifici di una vita, uno strumento di sicurezza per le famiglie e un motore fondamentale per la crescita economica del Paese. Per questo le proposte presentate da Forza Italia sul tema della casa e dell’edilizia sono perfettamente coerenti con i nostri valori, con la nostra idea di società e con la visione di futuro che vogliamo costruire per l’Italia”. Lo dichiara Marco Tedde, consigliere nazionale di Forza Italia. “Mentre la sinistra e il cosiddetto Campo Largo discutono quotidianamente di nuove tasse, patrimoniali, imposte di successione, tassazione delle rendite e nuovi balzelli a carico di cittadini e imprese, Forza Italia lavora per ridurre la pressione fiscale e favorire la crescita, gli investimenti e la proprietà privata. Le nostre proposte sono chiare e concrete: accelerare le procedure di sfratto per garantire il diritto di proprietà, azzerare le imposte per l’acquisto della prima casa agli under 35, introdurre la cedolare secca al 21% sugli affitti commerciali e aprire finalmente un grande cantiere di riforma dell’IMU e della tassazione immobiliare”.

Secondo Tedde “la differenza tra noi e la sinistra è tutta qui. Da una parte c’è chi considera la casa un bene da proteggere, valorizzare e rendere accessibile alle nuove generazioni; dall’altra c’è chi vede nella proprietà privata soltanto una fonte da cui attingere risorse attraverso nuove imposte e nuovi prelievi fiscali”. “Forza Italia continua a credere che meno tasse significhi più sviluppo, più occupazione e più opportunità. Vogliamo aiutare i giovani ad acquistare una casa, sostenere le famiglie, rilanciare il settore edilizio e favorire la rigenerazione urbana. La casa non può essere considerata un lusso né tantomeno un bersaglio fiscale. Deve tornare a essere un valore tutelato dallo Stato e un investimento conveniente per chi lavora, risparmia e produce ricchezza”. “La sinistra continua a proporre la solita ricetta: tasse, tasse e ancora tasse. Noi proponiamo invece libertà economica, sostegno alla classe media, tutela del risparmio e valorizzazione della proprietà privata. È questa la differenza tra chi crede nella crescita e chi continua a pensare che il futuro del Paese passi soltanto attraverso nuove imposizioni fiscali”, lo ha dichiarato Marco Tedde, Consigliere nazionale di Forza Italia