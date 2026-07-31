CAGLIARI – Il sindaco Massimo Zedda ha inviato la documentazione richiesta al presidente della FIGC Giovanni Malagò. Nuovo Stadio Gigi Riva, arriva la candidatura per i Campionati Europei di calcio del 2032
Dopo l’approvazione di ieri, giovedì 30 luglio, in Consiglio comunale sul pubblico interesse del nuovo stadio di Cagliari, il sindaco Massimo Zedda ha inviato questa mattina la candidatura dell’impianto e della città a ospitare i Campionati Europei di calcio del 2032.
La documentazione necessaria, richiesta con nota ufficiale dalla Federazione Italiana Gioco Calcio l’8 giugno, è stata inviata al presidente della FIGC Giovanni Malagò,