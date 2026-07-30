“Dati sbagliati sul lavoro, l’assessore Manca dovrebbe dimettersi”

ALGHERO – “Le dichiarazioni dell’assessora regionale del Lavoro Desirè Manca davanti a decine di studenti meriterebbero le dimissioni immediate. Non si tratta di una semplice imprecisione, ma di errori gravi su dati che dovrebbe conoscere.»

È durissimo l’intervento del consigliere comunale della Lega Michele Pais dopo l’incontro in un istituto scolastico superiore, durante il quale l’assessora ha sostenuto che nel 2024 la Sardegna avesse una disoccupazione giovanile oltre il 55%, femminile oltre il 60% e generale sopra il 23%.

«Il fatto è grave. I dati ufficiali del 2024 indicano invece circa il 23% di disoccupazione giovanile, il 10% femminile e il 10,2% generale. Dati sempre alti, ma quelli catastrofici della Manca non trovano riscontro nella realtà. Diffondere numeri errati su questi temi è inaccettabile. Roba da ritiro immediato della delega. Non si possono diffondere dati inesistenti su un tema così delicato.»

Pais critica anche il danno istituzionale.

«Che figura fanno Giunta e Regione davanti ai cittadini? Come possono essere credibili se non conoscono i dati del settore?»

Ancora più grave, secondo Pais, il contesto.

«Queste affermazioni sono state fatte in una scuola, davanti a studenti che dovrebbero vedere competenza e serietà. Che fiducia possono avere nella politica?»

«Lo stesso Assessore che invece non tocca i temi sul lavoro povero e precario, dell’abbandono scolastico e delle persone inattive, che sono i veri drammi della Sardegna.

La Sardegna merita amministratori preparati. Su temi così importanti non si può sbagliare: se non si conoscono i dati, si dovrebbe trarne le conseguenze e dimettersi.»