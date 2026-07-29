“Rendiconto Giunta Todde, anno horribilis per la Sardegna”

CAGLIARI – “Rendiconto 2025, un anno da dimenticare, per fare peggio bisogna andare indietro di 13 anni. Il 2025 è stato un anno in cui tutto quello che si poteva sbagliare si è puntualmente sbagliato e tutto il tempo che si poteva perdere si è perso e ciò che preoccupa è che anche il 2026 si sta svolgendo esattamente sulla stessa, identica, fallimentare falsa riga.
Il 2025 è stato un anno horribilis a partire dalla sua stessa genesi: il bilancio di previsione è stato approvato dopo ben quattro mesi di esercizio provvisorio come non accadeva da 12 anni.
Quattro mesi di esercizio provvisorio che hanno paralizzato la Sardegna, servizi a rilento, imprese, famiglie e territori senza certezze finanziarie e risorse pubbliche bloccate nei cassetti della Regione.
A sottolineare questo disastro, non è più l’opposizione, ma anche la Corte dei Conti in sede di parifica di bilancio con una fotografia impietosa dell’azione amministrativa e politica.
I problemi storici che tutti conosciamo non solo non sono stati risolti, ma sono drammaticamente peggiorati e a quelli vecchi se ne sono aggiunti di nuovi”.
Fausto Piga consigliere regionale Fratelli d’Italia