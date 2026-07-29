“Rendiconto Giunta Todde, anno horribilis per la Sardegna”

CAGLIARI – “Rendiconto 2025, un anno da dimenticare, per fare peggio bisogna andare indietro di 13 anni. Il 2025 è stato un anno in cui tutto quello che si poteva sbagliare si è puntualmente sbagliato e tutto il tempo che si poteva perdere si è perso e ciò che preoccupa è che anche il 2026 si sta svolgendo esattamente sulla stessa, identica, fallimentare falsa riga.