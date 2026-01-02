“C’è poco da festeggiare, Sardegna ultima in Italia per l’export: è tracollo”

CAGLIARI – “Nel giorno in cui la presidente della Regione diffonde un lungo messaggio di auguri rivendicando risultati e ‘lavoro continuo’, i dati ufficiali sull’export sardo raccontano una realtà diametralmente opposta.” È quanto emerge dall’articolo pubblicato oggi sul blog di Ugo Cappellacci (www.ugocappellacci.it), che analizza i numeri diffusi da ISTAT ed elaborati da Confartigianato. “Nel primo semestre 2025, le esportazioni manifatturiere della Sardegna registrano un calo del 17,5%, collocando l’Isola all’ultimo posto in Italia. Ancora più grave il dato relativo alle micro, piccole e medie imprese: –29,8%, a fronte di una media nazionale del –1,2%. Il quadro appare ancora più significativo se confrontato con l’andamento nazionale. Mentre la Sardegna arretra, l’Italia cresce e conquista un risultato storico: ha superato il Giappone ed è oggi il quarto esportatore mondiale di beni, subito dopo Cina, Stati Uniti e Germania, una posizione certificata anche dall’OCSE.

“Il sorpasso – si legge nell’articolo – è stato possibile grazie alla struttura produttiva italiana: distretti industriali radicati, filiere integrate, piccole e medie imprese competitive nei settori chiave del manifatturiero. Un modello che, pur tra difficoltà, regge gli shock internazionali e continua a creare valore.” La Sardegna, invece, va nella direzione opposta. “Ed è qui che il problema diventa politico – sottolinea Cappellacci – perché quando il Paese cresce e un territorio arretra, non siamo di fronte a una crisi globale, ma a una crisi di sistema regionale: scelte mancate, assenza di una politica industriale, PMI lasciate sole e un’insularità riconosciuta a parole ma non governata nei fatti.” Il crollo dell’export colpisce il cuore produttivo dell’Isola e anticipa effetti negativi su occupazione, autonomia economica e capacità competitiva. “L’economia reale non si governa con i comunicati – conclude Cappellacci – ma con strategie che sostengano chi produce e lavora. Quando l’Italia sale e la Sardegna scende, la responsabilità non è del mondo. È di chi governa.”