Impianti sportivi ad Alghero, “Un anno e mezzo fallimentare per Cacciotto”

ALGHERO –«Dopo un anno e mezzo di amministrazione Cacciotto, il quadro delle strutture sportive algheresi è disastroso. Una vera Waterloo politica, fatta di propaganda, annunci e impianti inutilizzabili».

È questo il duro giudizio del gruppo consiliare di Forza Italia – Marco Tedde, Giovanna Caria, Antonello Peru, Pasqualina Bardino e Nina Ansini – che fa il punto sullo stato dell’arte degli impianti sportivi cittadini.

«La giunta continua a raccontare una realtà che non esiste, mentre la città fa i conti con cantieri eterni, strutture chiuse e lavori incompleti. Il Palamanchia e il Palacorbia sono l’emblema del fallimento. Il primo è stato annunciato come ristrutturato, ma è risultato inutilizzabile per il calcetto alle prime piogge. I lavori, avviati nell’agosto 2024 e dati per conclusi in due mesi, sono ancora incompleti: mancano linoleum, verniciatura del parquet, impermeabilizzazione del tetto, sistemazione dei lucernari e certificazione antincendio. Il Palacorbia versa in condizioni precarie: dai portelloni che non funzionano ai servizi igienici da terzo mondo. Piove dentro il campo in più punti. Situazione non migliore al Campo Mariotti. «Dopo 18 mesi – sottolinea Forza Italia – ancora gli spogliatoi non sono utilizzabili e mancano gli interventi promessi. Altro che fiore all’occhiello: società e atleti sono costretti a operare in condizioni indecorose».

A completare il quadro, l’abbandono della piscina coperta, ferma dal novembre 2023. «Nessun progetto, nessun cronoprogramma, nessuna risposta alle associazioni sportive e alle famiglie. Una struttura strategica lasciata marcire mentre la giunta parla di rilanci inesistenti».

Per il gruppo azzurro «non si tratta di casualità, ma di precise responsabilità politiche. Il settore sportivo è gestito da un assessore più attento alla propaganda che al lavoro amministrativo, poco presente negli uffici e incapace di seguire cantieri e scadenze nonostante gli “alert” della struttura amministrativa. Il risultato è sotto gli occhi di tutti».

«Palazzetti, piscine e campi sportivi raccontano oggi un bollettino di guerra amministrativo che smentisce ogni narrazione autocelebrativa. Ulteriormente aggravato dal possesso privo di titolo delle strutture del rugby che stanno creando danno erariale. Basta slogan, basta “visioni, presunti miracoli e opere d’arte annunciate”, conclude Forza Italia – Alghero ha bisogno di competenza, presenza e verità. Gli algheresi meritano strutture sicure e funzionanti, possedute legittimamente e non annunci a vuoto». Lo hanno dichiarato Marco Tedde, Giovanna Caria, Antonello Peru, Pasqualina Bardino e Nina Ansini del Gruppo di Forza Italia.