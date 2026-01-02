“Sanità della Todde, Sardegna ultima in Italia”

CAGLIARI – “A buon punto? Sì, come sul PNRR: ultimi in Italia.” Così il deputato Ugo Cappellacci commenta le dichiarazioni della presidente Alessandra Todde, che nel suo messaggio di auguri ai sardi rivendica un presunto “percorso di ricostruzione” della sanità regionale. “La presidente Todde – afferma Cappellacci – se la suona, canta e balla, ma il suo canto incanta solo i suoi adepti. La realtà, certificata dai fatti e dai dati, racconta tutt’altro: una sanità allo sbando, paralizzata da commissariamenti, riforme contraddittorie e una governance instabile che sta compromettendo servizi, diritti e investimenti.” Per queste ragioni è stata depositata un’interrogazione a risposta scritta al Ministro della Salute, per fare piena chiarezza sulla situazione della sanità sarda e, in particolare, sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 6 Salute. “Altro che “a buon punto” – prosegue Cappellacci –

la Sardegna risulta drammaticamente in ritardo nella realizzazione delle Case della Comunità, degli Ospedali di Comunità, negli interventi sugli ospedali e nella digitalizzazione sanitaria. Ritardi gravi, generalizzati, che rischiano di far perdere risorse europee fondamentali e di negare ai cittadini sardi cure e servizi essenziali.” L’interrogazione chiede al Ministro di verificare lo stato reale di avanzamento dei progetti PNRR Salute in Sardegna, di accertare se i ritardi denunciati corrispondano al vero, di chiarire quali azioni di monitoraggio e supporto siano state attivate e se non ritenga necessario un intervento urgente di affiancamento o rafforzamento della governance, per evitare ulteriori danni e tutelare il diritto alla salute. “La sanità non è un terreno per la propaganda – conclude Cappellacci – né un palcoscenico per autocelebrazioni. Quando i cittadini aspettano mesi per una visita, quando gli ospedali vengono smontati e rimontati come un Lego politico, parlare di “ricostruzione” non è ottimismo: è negazione della realtà.”