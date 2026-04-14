Barracelli, controlli nel weekend: 70 illeciti ad Alghero

ALGHERO – Il Comando Barracelli di Alghero ha portato a termine un’articolata operazione di controllo del territorio, finalizzata alla repressione degli illeciti amministrativi e alla tutela dell’integrità

ecosistemica dei circa 50 km di fascia costiera di competenza.

Nel corso del fine settimana, l’attività di polizia rurale si è concentrata sulle zone di elevato pregio

ambientale e sottoposte a vincolo. Il bilancio operativo registra 70 violazioni accertate e contestate

tra sabato e domenica.

Nelle prime ore di domenica, gli agenti in servizio di perlustrazione hanno colto in flagranza tre

soggetti intenti ad alimentare un fuoco acceso direttamente sul cordone dunale. L’intervento ha

permesso l’immediata identificazione dei trasgressori e l’elevazione dei verbali in conformità

all’Ordinanza Balneare della Regione Sardegna. Tale condotta, che rappresenta un grave rischio per

la pubblica incolumità e per la stabilità della flora psammofila, comporta sanzioni amministrative

pecuniarie pari a 1.000 euro.

Le pattuglie hanno inoltre eseguito controlli stringenti all’interno del perimetro del Parco di Porto

Conte, contestando numerose violazioni ai regolamenti dell’Ente. L’attività di polizia rurale è stata

mirata a sanzionare comportamenti antropici incompatibili con le misure di conservazione della

biodiversità locale.

Il Comando Barracelli riceverà a breve un significativo incremento operativo. È previsto l’ingresso in

servizio di 12 nuovi agenti, con la qualifica di agente di pubblica sicurezza, a cui si sommeranno

ulteriori 5 unità per il completamento della pianta organica. Tale potenziamento consentirà una

copertura capillare del vasto agro comunale di circa 226 kmq. Parallelamente al rafforzamento

dell’organico, anche il parco auto d’istituto sarà implementato grazie all’imminente arrivo di un

nuovo veicolo e di ulteriori due motoveicoli.

In un’ottica di specializzazione dei servizi, verrà attivato un nucleo dedicato esclusivamente alla

vigilanza del Parco Regionale di Porto Conte, anche grazie all’ausilio di pattuglie motomontate, e

dell’Area Marina Protetta. Il nucleo assicurerà un presidio continuativo e specializzato per 365 giorni

l’anno, operando sotto il diretto coordinamento dell’Ente Parco.

“L’integrazione di dodici nuove unità e la costituzione di un nucleo di vigilanza permanente di

“guardie del parco” rappresentano un salto di qualità fondamentale nella capacità di intervento del

Comando”, dichiara il Capitano Riccardo Paddeu. “Questi investimenti strutturali consolidano il ruolo

dei Barracelli quale presidio essenziale per la sicurezza del territorio rurale e costiero di Alghero”.