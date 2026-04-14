“In Medicina ad Alghero una consulenza infettivologica, si abbia coraggio”

ALGHERO – “La qualità e la sicurezza dell’assistenza sanitaria rappresentano una priorità imprescindibile per il nostro territorio. In questo contesto, si ritiene non più rinviabile l’attivazione di una consulenza infettivologica strutturata e continuativa presso il reparto di Medicina dell’Ospedale di Alghero.

La crescente complessità dei pazienti ricoverati, unita all’aumento delle infezioni correlate all’assistenza e alla diffusione di microrganismi multiresistenti, impone scelte organizzative chiare e lungimiranti. Garantire un adeguato supporto specialistico non è più un’opzione, ma una necessità per assicurare cure appropriate, tempestive e sicure.

Investire nella consulenza infettivologica significa rafforzare concretamente il sistema sanitario locale, migliorando gli esiti clinici, riducendo i tempi di degenza e ottimizzando l’uso delle risorse pubbliche. Significa anche tutelare il lavoro dei professionisti sanitari, offrendo loro strumenti adeguati per affrontare sfide cliniche sempre più complesse.

Questa richiesta si inserisce in una visione più ampia di valorizzazione dell’Ospedale di Alghero e di riequilibrio dell’offerta sanitaria nel territorio, affinché ai cittadini siano garantiti standard assistenziali omogenei e di qualità, al pari delle altre realtà regionali.

Ci si rivolge pertanto ai vertici aziendali della ASL e alla Direzione Ospedaliera affinché si attivino con urgenza per colmare questa carenza organizzativa, avviando un percorso concreto per l’istituzione della consulenza infettivologica nel reparto di Medicina.

La sanità pubblica si rafforza con scelte coraggiose e responsabili. Questa è una di quelle”.

Alberto Bamonti consigliere comunale Gruppo Noi Riformiamo Alghero