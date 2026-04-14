Demanio, Cocco: “Anche Alghero merita un Piano Città”

ALGHERO – “Anche Alghero merita un ‘Piano Città’. Si tratta di uno strumento concreto e replicabile messo in campo dall’Agenzia nazionale del Demanio per trasformare il patrimonio pubblico in una leva di sviluppo e rigenerazione urbana, attraverso un percorso condiviso tra Comune, Regione e altri livelli istituzionali” dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia Alessandro Cocco.

“Per questo abbiamo depositato in Consiglio comunale una proposta di ordine del giorno con cui chiediamo che si avvii questo percorso anche ad Alghero, partendo da un primo portafoglio di immobili strategici distribuiti tra città e borgate” .

“Pensiamo, ad esempio, a realtà come l’ex Acquedotto, Palazzo Doria, il Villaggio Calich e l’ex Ostello della Gioventù a Fertilia, ma anche all’ex Caserma di Maristella, all’ex Vetreria, alle casermette di Guardia Grande o a beni strategici come il Faro di Capo Caccia e la batteria costiera di Punta del Giglio: immobili oggi in gran parte sottoutilizzati o completamente abbandonati, che potrebbero diventare il punto di partenza per una vera strategia di rigenerazione urbana” .

“Parliamo di un modello che consente di mettere a sistema immobili dello Stato, del Comune, della Regione e di altri enti, costruendo un portafoglio su cui attivare progettazione, investimenti e nuove funzioni: dalla sicurezza ai servizi, dall’housing sociale alla cultura e alla formazione. È esattamente l’approccio di cui Alghero ha bisogno”.

“Il patrimonio immobiliare pubblico inutilizzato rappresenta oggi un costo per i cittadini: immobili chiusi o sottoutilizzati da un lato, fitti passivi dall’altro. Attraverso un percorso strutturato è possibile razionalizzare gli spazi, ridurre i costi e allo stesso tempo attivare nuove funzioni strategiche per la città, anche in ambiti oggi carenti come quelli legati alla formazione e alla presenza universitaria” .

“L’obiettivo è intervenire in modo organico, a partire dalle borgate, per cambiare il volto di intere porzioni della città, attivando risorse, servizi e opportunità”.

“Da parte nostra c’è piena disponibilità a lavorare in modo costruttivo. Il Piano Città è uno strumento che richiede collaborazione tra istituzioni e forze politiche: un’occasione concreta per costruire insieme una strategia capace di trasformare il patrimonio pubblico da costo in un motore di sviluppo per Alghero”.