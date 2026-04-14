“Surigheddu e Mamuntanas: bene Martinelli, ma dopo 2 anni Cacciotto si faccia sentire”

ALGHERO – Il consigliere nazionale di Forza Italia, Marco Tedde, esprime apprezzamento per l’intervento del consigliere di maggioranza, Gianni Martinelli, sul tema di Surigheddu e Mamuntanas, che contribuisce a riportare al centro del dibattito una delle più importanti occasioni di sviluppo per Alghero.

“Dopo oltre due anni di amministrazione – sottolinea Tedde – era ora che la maggioranza iniziasse ad occuparsi anche di Surigheddu. Ma non è sufficiente farlo a parole: è indispensabile passare ai fatti, con atti concreti e scelte operative chiare”.

“L’iniziativa del Campo largo – prosegue – individua solo parzialmente gli interlocutori. È il Sindaco che deve assumere un ruolo centrale e determinante: spetta a lui prendere in mano le redini del progetto e sollecitare con forza la Regione affinché dia attuazione agli impegni assunti”.

Tedde richiama quindi i contenuti del progetto già elaborato dal dottor Mario Secchi di Laore in collaborazione con l’Amministrazione Tedde e successivamente aggiornato dal professionista: “Parliamo di un piano di valorizzazione di un compendio di oltre 1.100 ettari, fondato su un modello integrato di sviluppo che coniuga agricoltura, turismo e sport. Il progetto prevede il recupero produttivo delle aree agricole, l’insediamento di strutture ricettive di qualità a rotazione d’uso con centro benessere, la realizzazione di impianti sportivi – tra cui un campo da golf a 18 buche – oltre a percorsi per il turismo esperienziale, attività equestri e valorizzazione delle emergenze ambientali e storiche presenti nel compendio”.

“Un intervento capace di generare importanti investimenti, stimati in decine di milioni di euro, e ricadute occupazionali significative, con circa 200 posti di lavoro, oltre a restituire alla comunità un patrimonio oggi inutilizzato da troppo tempo”.

“Quel progetto – incalza Tedde – non può restare nei cassetti. La maggioranza e il Sindaco lo portino immediatamente all’attenzione della città, lo illustrino pubblicamente e chiariscano quali atti intendono adottare per renderlo operativo”.

“Ricordo inoltre – aggiunge – che durante la nostra amministrazione era stato anche avviato un percorso condiviso con Renato Soru per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di valorizzazione del compendio, richiamati anche in atti di sindacato ispettivo in Consiglio regionale. E L ’Intesa istituzionale che prevedeva anche Surigheddu, stipulata con Soru nel 2007, è ancora in vigore. ”.

“In questo quadro – conclude Tedde – non servono nuove dichiarazioni di principio, ma una guida politica forte e determinata. È il Sindaco che deve sollecitare la Regione, pretendere il rispetto degli impegni e assumersi fino in fondo la responsabilità di portare a compimento un progetto strategico per il futuro di Alghero. Su questo non sono ammesse ulteriori attese”

Nella foto un presidio del Centrodestro per lo sviluppo delle tenute di Surigheddu e Mamuntanas