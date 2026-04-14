Surigheddu e Mamuntanas, Martinelli dà la sveglia alla Giunta Todde

ALGHERO – “Le tenute Surigheddu e Mamuntanas, abbandonate da decenni, rappresentano un’opportunità unica per rilanciare l’agricoltura e valorizzare le eccellenze del nostro territorio. Un questione oggetto delle campagne elettorali che però deve trovare una sua definizione oltre il periodo antecedente al voto.

Ed è per questo che chiamiamo in causa il neo-assessore regionale all’Agricoltura affinchè si occupi in maniera decisiva e definitiva su questo cruciale compendio dalle inespresse potenzialità. Del resto, i terreni, della estensione di circa 1000 ettari, sono di proprietà regionale con la maggior parte classificati come seminativi, oliveti e pascolo, nel 70% completamente irrigui. Immaginiamo un futuro in cui Surigheddu e Mamuntanas, col coinvolgimento della Città Metropolitana che, vista anche la sua principale vocazione di occuparsi dell’area vasta non può non prevedere delle progettualità per questo prezioso compendio, ritornino ad essere luoghi di produzione agricola, dove le tradizioni e le eccellenze locali si incontrano con l’innovazione e la sostenibilità.

La nostra regione è famosa per la produzione di olio e vino di alta qualità, grazie alla dedizione e alla passione di agricoltori e produttori locali. È giunto il momento di sfruttare questo potenziale e di riportare alla vita queste terre fertili e ricche di storia. Per questo riteniamo indispensabile unire le forze, superare gli steccati ideologici e anche politici al fine di lavorare insieme per realizzare questo progetto e creare nuove opportunità per la nostra comunità, rispettando l’ambiente e valorizzando veramente le risorse del nostro territorio”.

Gianni Martinelli (capogruppo Noi Riformiamo Alghero)