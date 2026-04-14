Fratelli d’Italia, ad Alghero sede aperta: confronto, crescita e attività

ALGHERO – «Fratelli d’Italia apre stabilmente la propria sede cittadina per rafforzare il rapporto diretto con i cittadini e strutturare una presenza politica sempre più costante sul territorio». Il coordinamento cittadino annuncia così l’avvio dell’attività della sede di Via Giovanni XXIII, 33, che sarà un punto di riferimento aperto alla città.

Una vera sede di partito, per l’ascolto e il confronto reale, proseguono da FdI, ma anche di formazione e di testimonianza delle idee e dei valori di quella comunità politica e ideale ispirata dai principi di libertà, sicurezza, identità: «Vogliamo che chiunque abbia fame di politica, di idee, ma anche proposte o segnalazioni, trovi una porta aperta e un interlocutore serio. È da qui che nasce un’azione politica credibile».

La sede sarà aperta con cadenza settimanale, tutti i mercoledì dalle ore 18:00 alle ore 20:00 e tutti i sabato, dalle ore 11:00 alle ore 13:00. Presso la sede sarà possibile sottoscrivere la tessera per l’anno in corso e partecipare alle attività del partito.

«Radicamento, organizzazione e presenza continua è la nostra idea di buona politica. Come sempre portiamo avanti un lavoro quotidiano sul territorio, in linea con il percorso portato avanti a livello nazionale da Fratelli d’Italia».

FdI Alghero ribadisce così il proprio impegno: «Costruire un rapporto diretto con la città, ascoltare e trasformare le istanze dei cittadini in iniziativa politica concreta».