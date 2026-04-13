“Nuova stagione, stessi problemi”

ALGHERO – “Siamo alle porte della stagione e le criticità si sono già viste con le festività pasquali. I cestini non sono sufficienti. La raccolta differenziata, nel centro storico, non funziona, soprattutto con il proliferare dei B&B. Eppure tutto questo era già stato evidenziato da tempo! Intanto si continua a parlare dei massimi sistemi del turismo, ma per questo centro storico, martoriato e maltrattato, nessuna scelta concreta è stata fatta. È già iniziato il “circo dei tavolini”, piazze usate come magazzini per mesi che si trasformano all’improvviso per la stagione. Tavolini ovunque, un ordine solo apparente e spesso di gusto discutibile, fioriere improvvisate con fiori rigorosamente di plastica. Sarà questo il mood della primavera-estate 2026! E poi le nuove insegne con i coni gelato, messe in bella mostra, vietate in qualsiasi centro storico che si rispetti… Le stradine sono già invase da odori e dal rumore continuo e insopportabile delle ventole aspiranti. Il rispetto per chi ci vive? Inesistente. Le auto non autorizzate circolano e parcheggiano tranquillamente. Spuntano già auto nuove con tanto di pass in bella mostra sul cruscotto. Un’altra magia? Sarà un’altra estate circense, ricchi premi e cotillon per tutti… tranne per noi residenti, sempre più ignorati e inascoltati. E siamo solo ad aprile”.

A. C. (cittadina algherese sui social)