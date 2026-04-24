“Norme scadute e problemi reali: il paradosso degli invasi in Sardegna”

CAGLIARI – “Si sta avvicinando l’estate ed è sempre più allarmante la gestione dei piccoli invasi. Infatti la disciplina degli sbarramenti di piccola altezza in Sardegna, regolata dalla L.R. n. 12/2007 e

modificata dalla L.R. n. 9/2023, continua a rappresentare una materia complessa, sospesa tra

esigenze di sicurezza e difficoltà applicative ormai strutturali.

L’ultima proroga, prevista dall’art. 91 della L.R. n. 9/2023, ha fissato il termine per la regolarizzazione

al 30 settembre 2024, termine ormai scaduto senza che risulti, ad oggi, un nuovo intervento

legislativo.

Si tratta di una questione che non può essere affrontata con automatismi o ulteriori rinvii non

accompagnati da una revisione organica del sistema.

Gli invasi interessati, infatti, non sono semplici opere minori, anche perchè in molti territori svolgono

funzioni strategiche e imprescindibili, tra cui:

• il supporto alla prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, in coerenza con la

pianificazione regionale AIB;

• il sostegno alla fauna selvatica e all’abbeveraggio del bestiame, con ricadute dirette sul

comparto agro-pastorale;

• il contributo alla mitigazione della crisi idrica stagionale, fenomeno noto e documentato

da anni negli strumenti di programmazione regionale.

In questo contesto, l’assenza di una soluzione definitiva rischia di generare un paradosso

amministrativo con infrastrutture funzionali al territorio che diventano formalmente irregolari per

l’impossibilità, nei fatti, di completare le procedure nei tempi stabiliti.

Ossia la burocrazia è più forte dei bisogni reali.

Per questo è stata depositata un’interrogazione consiliare per chiedere alla Giunta regionale quali

iniziative intenda assumere o nuova proroga o finalmente una riforma strutturale della materia, con

supporti finanziari ad hoc!”.

Piero Maieli, consigliere regionale Forza Italia