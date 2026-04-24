“Sanità sarda in stato comatoso, serve urgente cambio di passo”

CAGLIARI – “Le criticità della sanità sarda non sono più oggetto di confronto tra posizioni politiche contrapposte, ma emergono ormai anche all’interno della stessa maggioranza regionale.” Così Ugo Cappellacci, presidente della Commissione Affari Sociali e Salute della Camera dei deputati, commenta la relazione del gruppo consiliare del Partito Democratico. “È un dato che dovrebbe indurre tutti, a partire dalla presidente Todde, ad aprire una fase nuova, fondata su scelte chiare, responsabilità e capacità di governo. In questi due anni si sono susseguiti annunci e interventi che non hanno prodotto i risultati attesi, mentre i cittadini continuano a confrontarsi ogni giorno con disservizi e difficoltà di accesso alle cure. Su un diritto fondamentale come la salute non possono esserci divisioni ideologiche né logiche di parte. Occorre superare ogni impostazione comunicativa e concentrarsi su decisioni concrete, efficaci e verificabili. Da parte nostra, come già fatto in passato, confermiamo piena disponibilità a collaborare, anche attraverso il contributo del livello nazionale, nell’interesse esclusivo dei cittadini sardi. La gravità della situazione – conclude Cappellacci- impone un cambio di passo immediato e uno sforzo condiviso per restituire efficienza, qualità e fiducia al sistema sanitario regionale.”