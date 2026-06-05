“Disastro sanità in Sardegna, la Todde vive in una realtà parallela”

CAGLIARI – “Le dichiarazioni della Presidente Todde sulla sanità sarda appaiono sempre più scollegate dalla realtà che ogni giorno vivono i cittadini, gli operatori sanitari e le famiglie costrette a fare i conti con liste d’attesa interminabili, carenza di personale, servizi territoriali insufficienti e pronto soccorso in

costante sofferenza. Lo dichiariamo come Gruppo Consiliare di Forza Italia, commentando le

affermazioni della Presidente della Regione sulla gestione della sanità, perché sentire la Presidente

sostenere che il passo è cambiato e che i risultati sono sotto gli occhi di tutti significa ignorare

deliberatamente le difficoltà che continuano ad aggravarsi in ogni territorio della Sardegna. I sardi

non vedono miglioramenti. Vedono invece ospedali in affanno, prestazioni che non arrivano, reparti

in difficoltà e una macchina sanitaria che continua a perdere efficienza e capacità di risposta.

Il vero problema è che la sanità regionale non viene affrontata con la serietà e la competenza che

richiederebbe. La gestione dell’assessorato si è progressivamente trasformata in una vicenda tutta

interna agli equilibri della maggioranza, mentre i problemi reali dei cittadini restano irrisolti. Si

moltiplicano nomine, incarichi e assetti organizzativi, ma non si vedono interventi concreti capaci di

incidere sulle emergenze che affliggono il sistema sanitario.

Noi puntiamo il dito anche contro l’organizzazione costruita attorno alla Presidente Todde che

continua a gestire la sanità come se fosse una propria struttura personale, circondandosi di

consulenti e collaboratori che non vantano alcuna particolare esperienza o consuetudine con il

settore sanitario. È un fatto che nel suo staff non emergano figure con competenze specifiche tali da

offrire quel supporto tecnico e strategico indispensabile per affrontare una delle più gravi emergenze

della Sardegna. Se questi sono i presupposti, non sorprende che i risultati siano quelli che tutti

possono constatare.

Da mesi Forza Italia sostiene che la sanità abbia bisogno di una guida dedicata a tempo pieno,

competente e concentrata esclusivamente sulla soluzione dei problemi. La Presidente, invece,

insiste nel mantenere un interim che si sta rivelando sempre più dannoso e improduttivo e se davvero

vuole metterci la faccia, come afferma, allora deve assumersi fino in fondo la responsabilità di quanto

sta accadendo. Perché i risultati della sua gestione non si misurano con gli slogan o con

l’autoreferenzialità della propaganda, ma con le condizioni concrete in cui versa il sistema sanitario

regionale. E purtroppo quelle condizioni peggiorano giorno dopo giorno.

Le conseguenze di questa gestione dissennata sono ormai evidenti e ricadono interamente sui

cittadini sardi, che continuano a pagare il prezzo di una sanità senza direzione, senza

programmazione e senza risposte adeguate ai loro bisogni”.

Gruppo Consiliare Regionale Forza Italia