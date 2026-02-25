Da Monselice al Parco: natura e mobilità, studenti accolti dal Ceas Porto Conte

ALGHERO – Negli scorsi giorni, il Ceas Porto Conte ha accolto a Casa Gioiosa 25 studenti e 2 docenti dell’Istituto Tecnico Commerciale J. F. Kennedy di Monselice nell’ambito del progetto interregionale PNRR promosso da Futura Mobility & Consulting e Abroad Consulting, Obiettivo Lingua, con la collaborazione di tante aziende e enti locali, tra cui il Parco Naturale Regionale di Porto Conte.

Protagonista per due settimane l’IIS “A. Roth” – Piazza Sulis di Alghero che fino al 22 febbraio ospiterà gli studenti di Monselice, che insieme agli studenti algheresi saranno impegnati in laboratori, scambi didattici e visite alle eccellenze del Nord Sardegna, per favorire il confronto tra studenti di regioni diverse e avvicinarli concretamente al mondo del lavoro. Il Ceas Porto Conte, dopo un’introduzione sul valore e compiti delle aree protette, ha coinvolto il gruppo di studenti in un’attività immersiva lungo il sentiero che da Casa Gioiosa conduce alla Torre di Tramariglio e nella visita del Museo della Memoria Carceraria G. Tomasiello.