Cagliari, Anniversario riorganizzazione servizi di Polizia Stradale

CAGLIARI – L’occasione del 75° Anniversario della riorganizzazione dei servizi di Polizia Stradale celebrati ieri, mercoledì 14 dicembre 2022 nel Palazzo Civico di via Roma, ha dato la possibilità al Dirigente Regionale della Polizia Stradale, Giovanni Marziano di incontrare i ragazzi di tre scuole calcio per promuovere la sicurezza sulle strade. Ad aprire i lavori, coordinati per tutto il pomeriggio dal Presidente del Consiglio Comunale Edoardo Tocco, è stato il Sindaco di Cagliari che ha dato il benvenuto ai calciatori in erba dell’Atletico Cagliari, della Ferrini Cagliari e del Decimoputzu oltre ai rappresentanti della Polizia Stradale.

Il messaggio forte che è stato lanciato attraverso dei video dimostrativi ma soprattutto grazie al dialogo diretto tra i ragazzi e gli operatori di Polizia, ha toccato la sicurezza stradale. “La vita è il dono più prezioso che ci è stato donato…quindi salvaguardiamola” il riassunto di quanto è stato spiegato in oltre due ore durante le quali i giovani calciatori hanno seguito con grande attenzione. Ponendo anche domande ai rappresentanti della Stradale che li hanno più volte messi in guardia dai pericoli della circolazione sull’asfalto.

Dalle semplici distrazioni come quella delle guida con il telefono cellulare tra le mani all’uso di alcolici o stupefacenti prima di mettersi al volante, passando per l’importanza delle cinture di sicurezza e per il rispetto del codice della strada. E tutti questi accorgimenti non riguardano solo quelli che saranno gli autisti del domani ma anche i pedoni che spesso, con i loro comportamenti, mettono in difficoltà la circolazione stradale creando pericoli per se stessi e per gli altri.

Il rispetto delle regole è alla base di tutto e grazie a questo si può arrivare ad una piena sensibilizzazione fin dalla minore età. A rafforzare il messaggio, sono arrivati anche due rappresentanti del Cagliari Calcio che hanno fatto subito preso con i ragazzi. Nicolas Viola e Alessandro Di Pardo, concluso l’allenamento agli ordini di Fabio Liverani, hanno raggiunto il Municipio per raccontare le loro esperienze al volante e mettere in guardia i loro “colleghi” sui pericoli della strada.

Presente anche la Municipale del capoluogo sardo che ha affidato a Davide Ullasci, vice comandante del Corpo della Polizia Locale, il quadro della situazione di quanto accade in città. Per la ricorrenza, all’ingresso del Palazzo Civico era presente anche Poste Italiane, che ha realizzato la grafica dell’annullo filatelico stilizzato da apporrre su una cartolina raffigurante alcuni mezzi in dotazione della Specialità