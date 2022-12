Rissa in centro a Sassari, 3 Daspo dalla Polizia

SASSARI – Il Questore di Sassari, Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, ha emesso TRE provvedimenti di Daspo Urbano (D.Ac.ur) nei confronti di due giovani sassaresi e di un giovane residente in un comune dell’hinterland, per i disordini avvenuti in questa piazza d’Italia, nel tardo pomeriggio del 10 novembre 2022. La decisione è stata adottata a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, alla luce della gravità dei fatti commessi, in un luogo densamente frequentato da persone, in pieno centro cittadino e durante l’orario di apertura dei locali, anche nell’occasione affollati, in vista della rilevante affluenza di persone nelle vie del centro per le imminenti festività natalizie.

Con il provvedimento è stato disposto il divieto di ingresso o di semplice sosta nelle immediate vicinanze di esercizi pubblici di somministrazione (anche per asporto) di bevande alcooliche di qualsiasi genere e dei locali di pubblico trattenimento in genere, ubicati nel centro urbano della città di Sassari, per una fascia territoriale che comprende una rilevante parte del centro urbano e che racchiude, oltre ai principali luoghi di passeggiata e ritrovo serale del centro cittadino, l’intero centro storico della città. I divieto avranno la durata di due anni per uno dei destinatari e per un anno e mezzo per i restanti. La violazione degli obblighi imposti con le misure di prevenzione adottate costituisce reato e determina l’ulteriore inasprimento dei divieti. Le attività istruttorie tese all’emanazione ed esecuzione dei provvedimenti sono state svolte dai poliziotti della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Sassari.