Devastante rogo nell’agro di Alghero, “Canadair da Genova” : polemiche

ALGHERO – “IL Canadair sul gravissimo incendio di Alghero, a Santa Maria La Palma, con aziende e famiglie in pericolo, è partito da GENOVA, ripeto GENOVA, con grande ritardo rispetto al primo allarme!

Ci ha messo almeno un’ora per arrivare sul posto! È pensabile gestire una campagna antincendio con questa intempestività? Tutti gli indicatori meteo segnalavano su quell’area temperature elevatissime e soprattutto un vento sopra i 50 km/h!

Per quale motivo è stato necessario far arrivare un Canadair da Genova, visto che uno dei tre di stanza ad Olbia, secondo il comunicato regionale, non era in uso?

Dal comunicato regionale si dichiara che due dei tre Canadair di Olbia erano impegnato a Ozieri e Ittiri! E il terzo Canadair perché non era ad Alghero, né tempestivamente e nemmeno tardivamente?

Confermo quanto già detto sulla gestione della campagna antincendio, sul palese squilibrio di tre canadair su Olbia, lasciando scoperto centro e sud Sardegna!”

Mauro Pili, ex-presidente della Regione Sardegna