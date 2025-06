Agro devastato tra siccità e incendi, ecco alcune immagini di ieri | video

ALGHERO – Devastante incendio, ieri, nell’agro di Alghero. Dal primo pomeriggio le fiamme hanno iniziato a “correre” verso dal Monte Zirra in direzione delle aree abitate in particolare di Santa Maria La Palma. La borgata è stata lambita dalle fiamme e solo l’intervento dei volontari, Protezione Civile, Vigili del Fuoco e Forestale ha arginato un rogo che poteva avere creare danni maggiori. Nonostante questo diverse aziende agricole sono state colpite andando ad aumentare le problematiche di un’area della Sardegna già in ginocchio per la siccità.

Polemiche. Su quanto avvenuto ieri c’è da registrare l’intervento dell’ex-presidente della Regione Mauro Pili che punta i riflettori sull’assenza di un Canadair che possa fare base fissa nell’aeroporto di Alghero. Del resto stiamo parlando di un territorio che, stando alle cifre diffuse negli ultimi mesi, registra il maggior numero di presenze estive. Per questo, non solo riguardo il pericolo incendi, ma, ad esempio, riguardo anche altri servizi essenziali come quelli sanitari, Alghero dovrebbe vedere dei sostegni maggiori in termini di uomini e mezzi. Senza considerare la presenza dell’Aeroporto che nella giornata di ieri è stata chiuso proprio a causa del vasto incendio.

Ecco alcune delle immagini di ieri che hanno visto, a seguito all’emergenza registrata, attivare il “COC” con dunque la presenza in loco delle varie figure anche in seno all’Amministrazione Comunale tra cui il presidente della commissione Protezione Civile Christian Mulas.

ECCO ALCUNE IMMAGINI DI IERI

