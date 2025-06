Critiche a Tajani dai 5 Stelle: “Antologia dello scemenzario politico”

ALGHERO – “Preoccupano gli attacchi mediatici del M5S e del PD a Tajani, reo di avere incontrato pubblicamente a Budoni le imprese della filiera allargata del turismo sardo e i vertici del partito di Forza Italia Sardegna, assieme ai Ministri azzurri Zangrillo e Sisto. Le censure al Ministro Tajani, basate sulla sua assenza sui teatri di Guerra internazionali, troverebbero facilmente una posizione privilegiata in una “antologia dello scemenzario politico”. Il Campo largo dimentica colpevolmente che Tajani è a capo del partito che ha fra i suoi valori strutturali la vicinanza alle imprese che producono ricchezza e posti di lavoro. E all’incontro di Budoni erano proprio presenti i rappresentanti degli albergatori, gestori di porti, industriali e armatori. Anche nei momenti di crisi internazionale, purtroppo non sporadici, i leader dei partiti devono occuparsi dello sviluppo e della crescita economica del Paese. E Tajani ha dimostrato tutta la sua autorevolezza sia nella partecipazione ai consessi internazionali che gestiscono le crisi in atto, sia nello stare al fianco del nostro sistema produttivo. E siamo veramente soddisfatti e grati per il suo sbarco in Sardegna per garantire il sostegno del Governo Meloni al nostro mondo economico”.

!Auspichiamo che alcuni grilli parlanti del Campo largo, con un ruolo di grande rilievo nel fallimento dell’esperienza Todde, tengano sempre a mente la loro vecchia militanza in Forza Italia e i valori del partito azzurro. La loro capacità di praticare efficacemente “opportunismo politico” non deve condannare all’oblio i loro trascorsi liberali e la vicinanza al mondo delle imprese. Lo ha dichiarato Marco Tedde di Forza Italia