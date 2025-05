1° Slalom Massa- San Carlo 2025, vince Angius con la Renault 5

MASSA CARRARA – Ha dimostrato di saperci fare, di avere determinazione e voglia di vincere, Paolo Angius (anche primo di classe e di gruppo) a bordo della sua Renault 5 GTT della scuderia Autoservice Sport,conquistando il podio con il miglior risultato raggiunto durante la terza manche .

Secondo sul podio Davide Giovanetti (primo di classe e di gruppo) su Skoda Fabia della scuderia Dimensione corse, capace di offrire spettacolo a ogni passaggio, ricognizione compresa.

Terzo assoluto Luca Raspini (primo di classe e di gruppo) su Peugeot 205 della scuderia BB Competion, scuderia che ha portato a casa anche la Coppa Scuderia. Questo il primo podio del primo capitolo del Palmares dello Slalom Massa San Carlo2025 .

Organizzazione perfetta curata dal Gruppo Motori Tula , guidato egregiamente dal suo presidente Giovanni Schintu, affiancato da un gruppo di lavoro in perfetta sintonia con il nascente progetto sportivo. Con lui Fabrizio Panesi, presidente di Aci Massa, protagonista della fortunata collaborazione e artefice del ritorno sulle strade toscane dello Slalom, assente da troppi anni. Il Pubblico delle grandi occasioni, seguendo le attente e precise indicazioni dei commissari di percorso, sardi e toscani insieme, ha potuto godere di uno spettacolo sportivo di livello, iniziato con la performance di Manrico Falleri, capace di accendere lo spirito sportivo.

L’elenco iscritti ha accolto piloti dediti allo slalom, e piloti maestri nel Rally, che si sono potuti allenare in vista dei prossimi impegni sportivi, regalando entusiasmo e emozione al pubblico.

Le classifiche raccontano una gara tirata, con partenze veloci, tornanti stretti, birillate spettacolari. Una gara selettiva che a fronte dei 53 iscritti ha visto tagliare positivamente il traguardo 46 piloti.

Fra i sardi coppe e riconoscimenti anche per Antonio Brundu, su Fiat uno, primo di classe S 5,Battista Sias, su A112 primo di classe S3, Antonio Nuvoli su Fiat 500, primo di classe e di gruppo Bc 700 5

Fra le storiche ottimo risultato per Lorenzo Bonaldi su Fiat Uno, Nicola Tonetti Su A 112 e Carlo Panesi su Fulvia Coupè.

Emozione e commozione per la consegna del 1° Memorial dedicato A Umberto Mosti, attribuito a Davide Giovanetti, primo fra i piloti della provincia di Massa Carrara . La coppa Bernacca consegnata al pilota più giovane Alessandro Conti e la coppa speciale attribuita al socio Aci Massa più longevo Alessandro Federighi.

La direzione gara è stata affidata a Francesco Resti e Anna Elisa D’Arco, coppia di professionisti capaci di risolvere qualunque problema senza creare panico fra gli organizzatori.

La premiazione fra autorità, pubblico, stampa e fotografi sportivi, si è conclusa fra sorrisi e qualche momento di commozione per chi ha lavorato alacremente affinchè tutto funzionasse perfettamente. Ora si spera nella seconda edizione.