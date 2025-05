Immobili in uso all’Università, Psd’Az e Mulas non mollano: interrogazione

ALGHERO – Christian Mulas, consigliere comunale del Psd’az e Presidente della V commissione consiliare, come noto, non molla. Ed è così che, pure sulla condizione degli immobili, preziosi e storici, che sono in uso dell’Università di Sassari e che si trovano in condizioni pessime e perfino di degrado, produce anche un interrogazione consiliare.

Una presenza, quella dell’Ateneo, sicuramente di grande valore e portata, ma che, ad esempio, non ha visto, in oltre 15 anni, la creazione di una indispensabile “Casa dello studente”. Struttura che era stata già pianificata durante la seconda amministrazione Tedde e che stava per decollare, poi il black out. Si dice che non ci sono soldi, ma allora, negli anni, si sarebbe dovuto chiedere alla Regione di intervenire e non lasciare decadere il polo accademico algherese fino alla attuale situazione, come per altre questioni, di “galleggiamento”. Ecco, qui di seguito, l’interrogazione del consigliere comunale del Partito Sardo d’Azione Christian Mulas.

INTERROGAZIONE AL SINDACO CACCIOTTO

Premesso che:

Con deliberazione n. 43 del 16/10/2013, il Consiglio Comunale di Alghero ha autorizzato la concessione all’Università degli Studi di Sassari di alcuni immobili comunali destinati ad attività didattico-formative, approvando altresì un protocollo d’intesa tra le due istituzioni;

In data 24/10/2013, è stato sottoscritto un accordo quadro tra il Comune di Alghero e l’Università degli Studi di Sassari, con cui venivano messi a disposizione dell’Università i seguenti immobili: Palazzo Pou Salit, Asilo Sella e una porzione del Complesso Santa Chiara;

L’art. 3 dell’accordo stabilisce che la concessione ha una durata di 15 anni, rinnovabili per un periodo analogo, previa valutazione della permanenza dei presupposti dell’intesa;

L’art. 4 dell’accordo quadro pone a carico dell’Università l’obbligo di provvedere alla conservazione e corretta gestione degli immobili concessi, con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e ogni necessario adeguamento per l’uso didattico e amministrativo delle strutture;

Attualmente, gli immobili risultano in condizioni di degrado a causa della mancata manutenzione da parte del concessionario;

È dovere dell’Amministrazione Comunale vigilare sullo stato degli immobili concessi, al fine di tutelare il patrimonio pubblico e prevenire eventuali responsabilità contabili derivanti dal deterioramento degli stessi;

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Consigliere Comunale

INTERROGA IL SIG. SINDACO

per sapere:

1. Quali iniziative intenda adottare affinché l’Università degli Studi di Sassari provveda, in conformità con quanto previsto dall’accordo quadro e dalla normativa vigente, ad eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili concessi in uso;

2. Se l’Amministrazione abbia già effettuato verifiche sullo stato di conservazione degli immobili in oggetto e con quali esiti;

3. Quali misure si intendano mettere in atto per tutelare il patrimonio comunale e, se necessario, per rivalersi nei confronti del concessionario inadempiente”.