“Università di Sassari, comizio politico di Conte e Todde senza controparte”

Roma – “Ieri presso l’Università di Sassari si è svolto un comizio di fatto, a senso unico, sul referendum sulla giustizia. In cattedra Giuseppe Conte. Nessun contraddittorio, solo un monologo in cui Conte avrebbe affermato che una eventuale bocciatura del referendum rappresenterebbe ‘uno schiaffo sonoro da parte degli italiani’ verso l’esecutivo e manifestando preoccupazioni per ulteriori riforme istituzionali. La presenza di Alessandra Todde, poi, è uno schiaffo al ruolo di garanzia istituzionale che la presidenza della regione dovrebbe rappresentare. Le università non sono palchi per fare propaganda di parte. Per questo abbiamo depositato una interrogazione al ministero competente: serve fare luce su questa vicenda, verificare le modalità con cui è stato autorizzato l’evento presso l’ateneo e promuovere iniziative per garantire in questi luoghi vocati al confronto pluralismo, equilibrio e contraddittorio. Quanto successo a Sassari non può essere la normalità”, lo dichiara il deputato sardo della Lega, Dario Giagoni.