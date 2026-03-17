Lavori in alcuni impianti sportivi, ricognizione dell’Amministrazione

ALGHERO – Lo stato dell’arte degli impianti sportivi cittadini al centro della ricognizione effettuata ieri nei cantieri in corso di esecuzione in diverse parti della città. Molte le opere in corso, con consistenti investimenti destinati a restituire lustro e funzionalità e maggiore attitudine alla socialità dei quartieri. Quattro impianti sportivi al centro dell’attenzione, per una ricaduta di circa 2,5 milioni di euro di risorse impegnate.

“Un intensa attività sulle strutture sportive, con l’attuazione del nostro programma che si sta progressivamente concretizzando – spiega il Sindaco Raimondo Cacciotto. “Diamo corso a tante opere importanti, alcune delle quali in continuità, nel solco di un disegno che ci vede impegnati nell’impiantistica sportiva con grande attenzione e con uno sforzo economico significativo per la città”. Nel quartiere del Carmine sono in corso i lavori di riqualificazione, rigenerazione con messa in sicurezza ed efficientamento energetico e realizzazione del manto in erba sintetica. Il progetto da 500 mila euro prevede anche la realizzazione di un’area giochi per bambini, con pavimentazioni adatte all’utilizzo, area relax, con una piazzola centrale provvista di sedute e arredata con illuminazione, area sgambamento cani di circa 200 mq adeguatamente delimitata e provvista di attrezzature per dog agility. E inoltre, aree sensoriali e piantumazioni di erbe e arbusti, con la parte alberata esistente sottoposta a manutenzione, in linea con il contesto.

“Lo sport è al centro delle attività che portiamo avanti, gli impianti sportivi sono soprattutto luoghi di socializzazione per i giovani e per le società sportive. Stiamo lavorando tanto, per noi è un valore sociale fondamentale” ha aggiunto l’Assessore ai lavori Pubblici Francesco Marinaro. Avanti anche con i lavori al Mariotti. Il campo sportivo della città si prepara per un ritorno al passato grazie agli interventi predisposti dall’Amministrazione del Sindaco Raimondo Cacciotto, che utilizza oltre 500 mila euro, risultato di due contributi regionali. I lavori del primo lotto, definiti dal servizio manutenzioni e affidati all’impresa Simec per 200 mila euro, riguardano la riqualificazione degli spogliatoi, gli infissi, i servizi igienici posti sotto la tribuna, la messa in sicurezza di alcune parti esterne e il rifacimento degli impianti. Con un ulteriore contributo di 200 mila euro, finanziato dalla Regione ai sensi della L.R. 24/2025, con un secondo lotto in via di affidamento, verrà realizzato il nuovo manto erboso, con la posa del tappeto in zolla per inerbimenti, oltre all’installazione delle porte e di altri adempimenti riguardanti opere, impianti e attrezzature, con previsione di ultimazione entro l’estate.

“L’Amministrazione comunale è impegnata nella messa in moto di tantissime opere per lo sport – ha detto l’Assessore all’impiantistica sportiva Enrico Daga – e i sopralluoghi odierni ci rassicurano sullo stato di avanzamento dei lavori. Le imprese sono al lavoro, la nostra struttura è pienamente operativa, siamo fiduciosi: diamo risposte concrete al mondo dello sport che, in alcuni casi, era costretto a operare fuori casa”. I lavori di realizzazione della palestra geodetica di via XX Settembre procedono nel primo lotto, come da programma. In campo risorse per 525.000 euro per la realizzazione di un impianto coperto per il calcio a cinque, per la pallacanestro e per la pallavolo, fornito delle relative attrezzature. In questi giorni l’impresa appaltatrice ha realizzato il fondo per la realizzazione del campo di gioco. In corso le procedure per il secondo lotto dei lavori, per un importo di ulteriori 800 mila euro. Nell’impianto di Santa Maria La Palma, infine, sono in corso i lavori di messa in opera dell’impianto di illuminazione. Nuove torri faro, in sostituzione delle vecchie, per restituire all’impianto della borgata l’efficienza necessaria a favore delle società calcistiche.