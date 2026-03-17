“Biblioteca per propaganda politica”, Madau replica a Cocco

ALGHERO – “Bisogna farsene una ragione: quando si parla del diritto alla vita delle persone, non esiste una neutralità comoda dietro cui nascondersi. Esiste una parte giusta e una sbagliata. E le istituzioni, se vogliono essere all’altezza del proprio ruolo, non possono ignorarlo.

Trasformare tutto questo in polemica politica è pura propaganda. È un tentativo maldestro di spostare l’attenzione dal merito delle questioni – che riguardano diritti fondamentali – a una sterile contrapposizione ideologica.

Fa ancora più impressione che queste lezioni arrivino da chi non ha avuto alcuna difficoltà a riconoscere come rappresentanti delle massime istituzioni dello Stato figure indulgenti verso nostalgie del ventennio, o a sostenere attacchi senza precedenti alla nostra Costituzione, come quelli che si stanno portando avanti con evidente sciatteria nella cosiddetta riforma della giustizia.

Prima di parlare di “neutralità delle istituzioni”, sarebbe il caso di interrogarsi sulla coerenza delle proprie posizioni. Perché i diritti non sono materia di propaganda, e difenderli non è mai una scelta “di parte”: è semplicemente la cosa giusta da fare”.

Luca Madau, consigliere comunale Partito Democratico